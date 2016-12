Finala Naţională a Bătăliei Mondiale a Formaţiilor are loc la Braşov

Descriere foto: Trupa braşoveană Hteththemeth; Sursa: bzb.ro



Finala Naţională „Global Battle of the Bands” 2016 (Finala Naţională a Bătăliei Mondiale a Formaţiilor ) se va desfăşura sâmbăta, 10 decembrie 2016, în Kruhnen Musik Halle, începând cu ora 19.00.



16 formaţii de genuri muzicale diferite îşi vor demonstra talentul pe scena unui festival de club.



Evenimentul reuneşte trupe din toată ţara şi din Republica Moldova, care vor avea câte 8 minute la dispoziţie pentru a demonstra că merită să reprezinte România la Finala Mondială a concursului, care va avea loc la Atena, în 2017.



Seara va fi completată de un recital extraordinar al cîştigătoarei „Global Battle of the Bands” România 2015, o trupă braşoveană cu un nume destul de greu de pronunţat: „Hteththemeth”.



În luna mai 2016, această trupă desemnată câştigătoare în Braşov, a participat la Finala Mondială „Global Battle of the Bands” , la Berlin, unde a ocupat locul al doilea într-un concurs la care au participat 14 formaţii din Europa, Asia şi Australia.



„Global Battle of the Bands” (GBOB, Bătălia mondială a formaţiilor) este cea mai mare și cea mai apreciată competiţie de muzică Live - cu muzică originală - din lume, fiind organizată an de an în peste 30 de ţări pe 5 continente.



Este o competiţie dedicată formaţiilor de toate genurile muzicale, aflate în diverse etape de popularitate.



Finalistele se întâlnesc anual la Finala Mondială (itinerantă, care vizează metropolele din întreaga lume).



Preţul unui bilet de intrare este de 20 de lei.

Evenimentul se desfăşoară sâmbăta, 10 decembrie 2016, de la ora 19:00, la

„Kruhnen Musik Halle”, Strada Nicolae Titulescu 4, Brașov