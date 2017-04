Filme în aer liber, în Piața Enescu, la „Zilele Brașovului”

Descriere foto: Filme în aer liber, în Piața Enescu; Sursa: zilesinopti.ro



În weekend-ul 28-30 aprilie 2017, cinefilii brașoveni vor putea vedea scurtmetraje germane și filme de lungmetraj, în aer liber, pe un ecran montat în Piața Enescu.



Centrul Cultural German din Brașov va organiza vineri, începând cu ora 20:00, o proiecție de scurtmetraje germane din cadrul SHORT EXPORT 2016.



Brașovenii pot vedea gratuit un program de filme scurte de înaltă calitate artistică, puse la dispoziţie de AG Kurzfilm – Bundesverband Deutscher Kurzfilm. Selecţia cuprinde zece scurt-metraje minunate, care revelează diversitatea creaţiilor germane de acest gen, de la poveşti bizare, pline de suspans sau încărcate de afecţiune, până la întâmplări din sfera burlescului.



VINERI, 28 aprilie 2017, ora 20.00 - SHORT EXPORT 2016 – Made in Germany





- In The Distance (r. Florian Grolig)

- Immer Müder / Always Tired (r. Jochen Kuhn)

- Ihr Sohn / Her Son (r. Katharina Woll)

- Wer Trägt Die Kosten? / Who Will Pay The Bill? (r. Daniel Nocke)

- Dokument: Hoyerswerda | Frontex (r. Thomas Kaske)

- Woman Without Mandolin (r. Fabiano Mixo)

- Dissonance (r. Till Nowak)

- Arts + Crafts Spectacular #3 (r. Ian Ritterskamp, Sébastien Wolf)

- Myself Universe (r. Andreas Hykade)

- Die Badewanne / The Bathtub (r. Tim Ellrich)



Și Cinemateca Patria Brașov vă invită la 2 filme speciale, proiectate în Piața Enescu, în cadrul „Zilelor Brașovului”.



SÂMBĂTĂ, 29 aprilie 2017, ora 20.00 - SEARA DOC AND ROLL



Documentarul Freddie Mercury - The Great Pretender (SUA, 2012)



DUMINICĂ, 30 aprilie 2017, ora 20.00 - SEARA LOVE STORY FESTIVAL



Filmul Love Story (SUA, 1970), regia Arthur Hiller, cu Ali MacGraw și Ryan O'Neal