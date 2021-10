Filme Fantasy și Horror în premieră națională la Dracula Film Festival ediția a IX-a

Evenimentul va avea loc la Brașov în perioada 13-17 octombrie 2021. Cea de-A 9-a ediţie al festivalului internaţional de film fantastic de la Braşov.







Dracula Film Festival, se anunţă a fi, în pofida contextului neprielnic, una foarte bogată în evenimente cinematografice, premiere europene, Q&A-uri cu autori ai filmelor, workshop-uri şi mese rotunde. Dracula Film Festival programează și o serie de proiecţii ce au un caracter special, în primul rând avanpremierele de gală a două blockbustere care vor ajunge şi la noi în multiplexuri, HALLOWEEN KILLS, cel mai recent film din saga lui Michael Myers creată de John Carpenter, şi LAST NIGHT IN SOHO, drama horror cu Anya Taylor-Joy, ultima realizare al originalului cineast Edgar Wright, autorul lui Baby Driver, Shaun of The Dead şi Hot Fuzz. Filmele vor fi proiectate la CINEMa-ul dintr-un mall din Brașov la Gala de Deschidere a Festivalului și respectiv la Gala de Decernare a Premiilor Dracula Film Festival.





Cu peste 2500 de noi producţii cinematografice din aproape 100 de ţări înscrise în competiţiile destinate scurt şi lungmetrajelor, cea de-a noua ediţie a festivalului internaţional de film fantastic Dracula de la Braşov se anunţă anul acesta deosebit de bogată în evenimente, membrii juriilor având o misiune dificilă în a alege recipienţii trofeelor dintr-o selecţie ce reflectă varietatea formelor de expresie ale fanteziei adulte, de la comedie neagră la film experimental şi documentar, de la Thriller sau Neo-Noir până la SF şi Horror.





Producţii din Etiopia, SUA, Rusia, Portugalia, Argentina, Germania, Ecuador, Spania și China au fost selecţionate în competiţia de lungmetraj a celei de-a noua ediţii a a festivalului, competiție în care filmul câștigător va primi marele premiu DRACULA TROPHY.





Toate cele 10 filme din competiția de lungmetraj se vor proiecta la CINEMA ASTRA din Brașov, iar intrarea va fi liberă în limita locurilor disponibile.







Totodată, filmele vor putea fi vizionate și online, contracost, pe platforma EVENTBOOK.





La categoria scurtmetraj, 19 filme concurează pentru trofeele Little Dracula (scurtmetraje internaționale) și Vladutz (scurtmetraje românești).





Toate cele 19 filme din competiția de scurtmetraj se vor proiecta la CINEMATECA PATRIA din Brașov, iar intrarea va fi liberă în limita locurilor disponibile. Totodată, filmele vor putea fi vizionate și online, contracost, pe platforma EVENTBOOK.