Filarmonica sărbătoreşte a 141-a stagiune şi Ziua Europei

Programul serii este unul special - Concertul nr. 1 pentru pian şi orchestră în mi minor op. 11 de Fr. Chopin şi Suita nr. 1 şi Suita nr. 2 „L Arlesienne”, de G. Bizet.Invitat al serii este pianistul francez Nicolas Bourdoncle, iar concertul va fi dirijat de Cristian Oroşanu. „Mă bucur să fiu alături de colegii mei şi de acest solist francez pe care-l ştiu, mi-a fost recomandat, chiar mă bucur că ne-am întâlnit pe scenă. Aş dori să felicit şi Filarmonica Braşov pentru toţi aceşti ani în care am avut activitate neîntreruptă la Braşov. Este cea de-a 141-a stagiune, este fantastic, e o orchestră de mare tradiţie. Programul serii stă sub semnul tinereţii, ambii compozitori s-au stins înainte de 40 de ani, iar muzica lor este una tânără şi romantică.Asemănarea între Chopin şi Bizet vine pe filiera franceză, Chopin având o educaţie franţuzească”, a precizat Cristian Oroşanu.Potrivit lui Anton Niculescu, manager al Filarmonicii, concertul va fi un „succes”.„Va fi sigur un succes. Cred că sala este deja plină şi pot să vă mai spun un mic secret. Se pregăteşte şi un mic bis, cum a început să se obişnuiască publicul din Braşov. Suntem poate unica orchestră din România, mă refer la ultimii doi ani, în care orchestra oferă un bis publicului, ceea ce e rarism”, a spus Anton Niculescu......................................................................................................În luna mai, la Sala Patria mai sunt programate şi alte concerte de înaltă ţinută. Primul dintre acestea are loc vineri, 10 mai 2019, în cadrul Turneului Internaţional Stradivarius 2019.Este vorba despre un recital „Vive la musique”, un concert de vioară, harpă şi dans contemporan. Este pentru prima dată când în România este un turneu cu această formă de exprimare creativă şi muzicală. Serata muzicală va fi susţinută de violonistul Alexandru Tomescu, cel care cântă pe celebra vioară Stradivarius Elder Voicu, harpista Delphine Benhamou, din Franţa şi Lari Giorgescu, actor care semnează şi coregrafia spectacolului.Biletele se găsesc la Sala Patria, din B-dul 15 Noiembrie, nr. 50 A, dar si pe www.bilet.ro/