Filarmonica Brașov ne invită la primul Concert Simfonic din anul 2021!

Primul concert simfonic din acest an se va desfășura tot în Sala Virtuală de concerte!





Campania “Filarmonica la Tine acasă” continuă și 2021 dă startul concertelor simfonice organizate de Filarmonică cu un program special. Astfel, joi, 7 ianuarie de la ora 19.00, melomanii sunt invitați pe paginile de socializare ale instituției (facebook și youtube) să urmărească transmisiunea LIVE a concertului ce are în program un repertoriu de notorietate - O. Respighi - Suita a 3-a din „Arii și Dansuri antice” și J. Haydn - Simfonia nr. 101 în Re major „Ceasornicul”, eveniment ce se va desfășura sub bagheta dirijorului George Hariton.



În „Arii şi dansuri antice” de Ottorino Respighi, compozitorul se dovedește un maestru al culorii, al nuanțelor discrete, păstrînd „parfumul” de altădată al discursului muzical elegant, de un rafinament aparte.





Simfonia nr. 101 în re major „Ceasornicul” (1794), începe cu o introducere – Adagio – în re minor, concentrată, ca o introspecție filozofică, pe care interpretările de mare clasă știu să o sublinieze.





Simfonia nr. 101 de Haydn și-a cucerit popularitatea sub numele de „Ceasornicul”, datorită sunetelor sacadate, tic-tac-ului care acompaniază melodia din mișcarea lentă – Andante. Ea apare ca un refren în diferite transformări și înveșmântări orchestrale (forma este o combinație de rondo și de temă cu variațiuni)





Allegreto este un menuet impetuos, sărbătoresc și energic. Trioul prezintă gingășie și umor pastoral.





Finalul simfoniei – Vivace – este o mișcare de o excepțională forță și multitudine artistică.





Un eveniment muzical ce marchează începutul unei activități culturale ce stă sub semnul adaptării la o altfel de stare de normalitate ce se dorește a fi trăită și simțită de publicul meloman și nu numai.





Accesul la concert este GRATUIT.



Repere profesionale





GEORGE HARITON: S-a născut la data de 14 septembrie 1967, în localitatea Țuțora, jud. Iași.





Între 1977 – 1985 a urmat cursurile Liceului de Arte „ Octav Băncilă” din Iași. În același an 1985 a fost admis la Conservatorul „George Enescu” (Universitatea de Arte), la Facultatea de Interpretare Muzicală – Fagot, pe care a absolvit-o ca șef de promoție în anul 1989.

În perioada studiilor a obținut 10 premii la Olimpiadele Naționale și Festivalurile Studentești.





După absolvirea studiilor a fost membru al Orchestrelor Simfonice din Sibiu, Ploiești și al Orchestrei Europa Symphony.





În 1991 a fondat formația Trio „ARSIS”, cu care a desfașurat până în 2009 o activitate camerala bogată: peste 250 de concerte și participări la emisiuni radio și de televiziune.





Din anul 1999 face parte din Cvartetul de fagoturi „FAGOTISSIMO”, formație cu care a efectuat mai multe turnee apreciate în Italia, Franța, Germania, Bulgaria, Macedonia, Ungaria, Ukraina, Republica Moldova, Grecia.





A colaborat cu diverse alte ansambluri camerale, precum Cvartetul „VOCES”, alături de care a susținut concerte atât în țară, cât și în străinatate (Koblenz –Germania - Festivalul Internațional de Muzică de Cameră 2004).





În paralel cu activitățile camerale, a avut preocupări solistice, susținând numeroase recitaluri și concerte solo în tară și străinătate, în compania unor dirijori precum: Paul Nadler –SUA, Misha Katz –Fr., Michele Santorsola –It, Gh. Costin, etc.





Din anul 1996 este membru al Asociației Internaționale a fagotiștilor „Fou de Basson”. A fost invitat deseori la edițiile Festivalului Internațional organizat de Asociația „Fou de Basson”, pentru a susține recitaluri, concerte, conferințe și masterclass (Angouleme, Bordeaux, La Rochel –Franța).





În anul 1997 a organizat în colaborare cu Asociația „Fou de Basson” primul Festival Internațional de fagot din Romania „Zilele Fou de Basson în România” (4 ediții).





Din anul 2007 a fost preocupat de arta dirijatului, studiind în particular cu maestrul Ovidiu Bălan. A fost fost admis apoi ca masterand al Facultății de Dirijat Orchestră din cadrul Universității Naționale de Muzică „Ciprian Porumbescu” din București la clasa maestrului Dumitru Goia, pe care a absolvit-o în anul 2012. A dirijat orchestrele din Iași, Bacau, Vidin (Bulgaria), Târgu Mureș, Botoșani, Arad, Pitești, Orchestra Conservatorului din Bucuresti, Ansamblul de suflători al Filarmonicii ,,Moldova,, și Orchestra ,,Camerata Anima”.





În anul 2018 a obținut titlul de Doctor în muzică cu distincția Summa cum Laude pentru Teza cu titlul ,,Tradiție și modernitate în sonatele și suitele pentru fagot ale lui Victor Bruns,, (Victor Bruns’s bassoon Sonatas and Suites: between the traditional and the modern). Îndrumător: Prof. Univ. Dr. Constantin Stanciu.





În prezent este Solo Fagot, șef partidă, în Orchestra Simfonică a Filarmonicii „Moldova ” Iasi și Cadru didactic asociat al Universității de Arte ,,G. Enescu,, Iași.