Filarmonica Brașov împlinește 141 de ani de activitate

Descriere foto: Filarmonica Brașov a împlinit pe 6 mai 2019, 141 de ani de activitate; Sursa: filarmonicabrasov.ro



Brașovul are o sărbătorită de seamă. A împlinit 141 de ani, dar este și astăzi tânără, la modă și reușește să reunească prin evenimente de cea mai înaltă calitate, brașovenii ...și nu numai, ori de câte ori plănuiește o nouă manifestare!



Filarmonica Brașov aniversează, astăzi, 6 mai 2019, 141 de ani de activitate.



Pentru a-i înțelege grandoarea, trebuie să privim puțin în urmă.



În 6 mai 1878 Societatea Filarmonică Braşoveană („Kronstadter Philarmonische Gesellschaft”) susţinea primul concert sub bagheta lui Anton Brandner, care s-a impus ca dirijor, compozitor şi pedagog.



Spectacolul din 6 mai 1878 a reprezentat concertul de naştere al Filarmonicii Braşovene....iar Anton Brandner poate fi considerat iniţiatorul şi fondatorul societăţii.



Instituția a avut o perioadă bună, în care a fost la mare căutare și a reunit lumea bună a vremii la spectacole de exceptie.



Sub conducerea lui Max Krause, cel ce câştiga prin concurs postul de dirijor după moartea lui A. Brandner (în anul 1900), repertoriul orchestrei s-a diversificat iar numărul concertelor s-a amplificat.



Mai apoi, ca multe alte instituţii, a trecut însă prin momente dificile în perioada celor două războaie mondiale.



Activitatea frenetică a Societăţii filarmonice braşovene a fost întreruptă de ultimii doi ani ai primului război mondial, ani în care viaţa muzicală braşoveană a pierdut doi ditre cei mai buni muzicieni ai săi: Max Krause (1917) si Rudolf Lassel (1918).



Societatea filarmonica brasoveană și-a reluat activitatea în anul 1919 când braşoveanul Paul Richter a fost ales dirijor al Orchestrei Societăţii.

Paralel cu concertele simfonice şi vocal-simfonice, Emil Honigberger a organizat prima stagiune de muzică de cameră în cadrul societăţii „Neue Zielgesellschaft”.



După 66 de ani, timp în care pe podiumul şi la pupitrul orchestrei s-au aflat personalităţi de excepţie (Johann Strauss în anul 1848, Joseph Joachim şi Johannes Brahms în 1878, Richard Strauss – 1921, Felix von Weingartner - 1923, George Enescu - 1923, 1928, 1930, Edwin Fischer), Societatea Filarmonică Braşoveană s-a desfiinţat.



După ce Societatea Filarmonică Braşoveană s-a desfiinţat, viaţa muzicală a fost continuată, timp de două decenii, de dirijorul şi profesorul de muzică Dinu Niculescu, care a reuşit să adune fonduri şi să reorganizeze orchestra.



Stimulată de colaborarea unor mari dirijori ca George Georgescu şi Constantin Silvestri orchestra a obţinut succese triumfale câştigând, pe drept cuvânt întreaga atenţie a lumii muzicale.



După cel de-al Doilea Război Mondial, din 1949, a renăscut sub denumirea de Filarmonica de Stat „Gheorghe Dima” Brașov, numele fiind păstrat apoi de-a lungul timpului....și abandonat doar după Revoluţie.



E de menţionat că în România, Filarmonica braşoveană este a doua, ca dată de înfiinţare, după Filarmonica „George Enescu” din Bucureşti şi este una din cele mai vechi Filarmonici din Europa şi din lume.



În cei 141 de ani, Filarmonica a evoluat constant. De-a lungul timpului, concertele Societăţii Filarmonice Braşovene i-a adus în faţa publicului pe artişti precum: Paul Richter, Johann Strauss, Joseph Joachim şi Johannes Brahms, Richard Strauss, Felix von Weingartner, George Enescu, Edwin Fischer.



O latură însemnată a activităţii Filarmonicii „G. Dima” au constituit-o concertele de muzică populară prezentate de către orchestra „Mioriţa”.



Una dintre personalitatile care, pe parcursul anilor, au modelat cu bagheta destinul artistic al orchestrei simfonice încă din anii 60, este maestrul Emanuel Elenescu.



Filarmonica din Brașov și-a păstrat activitatea intensă, la calitate înaltă, chiar și în timpul regimului comunist.



În 1970, Braşovul avea primul şi singurul Festival al Muzicii de Cameră, iniţiat de maestrul Ilarion Ionescu Galaţi, director al instituţiei între anii 1973 - 1986. Tot el a fost cel care a înfiinţat Orchestra de Cameră a Filarmonicii Braşov. Trei ani mai tarziu orchestra simfonică a susținut primul turneu peste hotare.



După Revoluţie, pe scena Filarmonicii Braşov (care acum își desfășoară spectacolele la Sala Patria - cea mai modernă sală din istoria filarmonicii) au evoluat importanţi artişti din numeroase ţări, repertoriul fiind mult diversificat.



Orchestra Simfonica a Filarmonicii Brașov oferă publicului meloman creații ce aparțin atat compozitorilor români, cât și străini, din diverse epoci și orientări muzicale.



Filarmonica din Braşov a împlinit 141 de ani! Dispunând de mai multă energie ca oricând, are planuri mari pt viitorul muzical al Brașovului, ceea ce e important pentru că dacă există o instituție etalon ce menține standardele ridicate...și nivelul de cultură muzicală al brașovenilor rămâne la cote înalte.