Filarmonica Braşov deschide Stagiunea 143, în sală

Descriere foto: Horia Mihail, numit director artistic, va face echipă cu Dragoş Dimitriu, noul director interimar al instituţiei; Sursa: bzb.ro; facebook.com/FilarmonicaBrasov



Vor fi doar 96 de spectatori în sală. Însă reîncep şi repetiţiile cu public, de dimineaţă. În plus, vor fi două concerte pe săptămână: joi şi vineri





Filarmonica deschide noua stagiune de concerte 2020-2021 joi, 1 octombrie 2020, la Sala Patria, cu un concert simfonic extraordinar.



Instituţia îşi reincepe activitatea concertistică având la conducere şi un nou director interimar, pianistul Ioan Dragoş Dimitriu, tânăr artist cunoscut publicului meloman braşovean din concertele şi recitalurile susţinute pe scena Sălii Patria.



„Stagiunea 143 va debuta cu un concert simfonic Integrala Beethoven, sub bagheta maestrului Cristian Mandeal, unul dintre cei mai apreciati dirijori ai momentului, din România, dar şi din întreaga lume. Programul va cuprinde Uvertura „Leonora” nr. 3 şi Simfonia a VI-a în Fa Major op. 68 „Pastorala”, program ce continuă seria integralei beethoveniene propusă pentru acest an cu însemnătate specială în lumea muzicală: 250 de ani de la naşterea marelui titan al muzicii, Ludwig van Beethoven”, a explicat Ioan Dragoş Dimitriu.



Din cauza măsurilor impuse pe timp de pandemie, în sală vor mai intra acum 96 de spectatori.



O altă noutate a acestei stagiuni o reprezintă redeschiderea repetiţiilor cu public, de dimineaţă. Aceasta va avea loc în ziua concertului, adica în ziua de joi, preţul participării fiind unul accesibil, respectiv 10 lei.



Mai mult decât atât, pentru a face faţă cerinţelor publicului meloman de toate vârstele şi categoriile (abonaţi, dar şi publicul larg), Orchestra Simfonică va susţine două concerte pe săptămână. Asfel, atât joi, cât şi vineri, Filarmonica Braşov îşi aşteaptă melomanii doritori de concerte simfonice, cu programe variate ce aduc în scenă noi fomule de manifestare artistică.





Preţul unui bilet la concertul acestei săptămâni, atât joi cât şi vineri este de 40 de lei.





„Vom face în aşa fel încât Filarmonica Braşov să capete un suflu nou”



În tandem cu noul director Ioan Dragoş Dimitriu se va afla şi pianistul Horia Mihail, solist angajat al Filarmonicii Braşov, care va avea şi funcţia de Director artistic al instituţiei în această perioadă.



„Împreună cu Dragoş am făcut deja multe lucruri pentru cultură în Braşov, ne-am regrupat într-o formulă identică, dar uşor diferită şi vom face în aşa fel încât Filarmonica Braşov să capete un suflu nou. Există energie şi în scurt timp veţi vedea o altă imagine a Filarmonicii, începând cu programele, cât şi cu modul de abordare şi de implicare. Evenimentele pe care le vom organiza ne vor apropia de oameni, de comunitate atât prin evenimentele din interior, cât şi prin evenimentele din spaţiile neconvenţionale. Avem un plan managerial pe termen lung, dar în primul rând este important ca evenimentele să fie de calitate. Sunt convins că toti colegii noştri vor face, în armonie şi cu bucurie, muzică atât în Sala Filarmonicii cât şi în spaţii neconvenţionale”, a spus Horia Mihail.