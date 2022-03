Fii chic primavara asta cu pantaloni piele dama!

Razele calde ale soarele si-au facut deja resimtita aparitia. Chiar daca pe alocuri vantul mai adie usor, in mod inevitabil gandul nostru zboara la tinute cat mai colorate si subtiri, prin care sa ne evidentiam trasaturile.



Primavara asta poti avea un stil de invidiat alegand pantaloni piele dama de pe JojoFashion, care vor fi cea mai buna investitie pe care ai realizat-o pana acum. Modele sunt o multime, la fel ca si numeroasele combinatii pe care le poti face. Iar in randurile urmatoare vei gasi si intreaga inspiratie de care ai nevoie ca sa te evidentiezi cu succes in societate prin intermediul lor.







De ce sa alegi pantaloni dama de pe JojoFashion?





Daca-ti place sa faci mai multe achizitii cu un buget mai mic sau iti propui sa fii mai cumpatata cu investitiile tale, si cauti un raport bun calitate-pret, acesta e doar un prim motiv pentru ca sa profiti chiar acum sa-ti iei cateva perechi de pantaloni piele dama, de la JojoFashion.



Gasesti aici o sumedenie de modele, asa ca poate fi dificil sa te raportezi la unul sigur. Dar in mod cert vei descoperi cateva sugestii in tendinte care se vor plia pe gusturile tale.



Pantalonii JojoFashion sunt realizati din materiale bune, fiind importati din tari renumite pentru durabilitatea, unicitatea si calitatea articolelor vestimentare ca: Turcia, Italia, Polonia, chiar si Romania. Astfel, ei vor fi durabili si te vei putea bucura de selectiile tale mult timp de acum incolo, fiind totodata si versatili.



Chiar daca alegi sa porti o pereche de pantaloni piele, nu inseamna ca vei arata indecent. Totul tine de modul in care alegi sa-i combini, iar cateva idei le poti gasi lecturand in continuare acest material.















Cum sa fii chic intr-o pereche de pantaloni piele dama







Tinute casual cu pantaloni piele





Ca sa transformi o astfel de pereche de pantaloni dama intr-o piesa de efect al unei tinute casual, confortabile si de zi cu zi, nu trebuie decat sa apelezi la un top timplu ca un tricou, un pulover, o bluza sau poate crop-top. In functie de vreme, poti purta cele doua piese cu o pereche de ghete sau adidasi sport, fie alaturi de niste platforme sau sandale. Un trench, o geaca de blug sau una din piele te pot ajuta sa-ti redefinesti confortul in momentele in care anotimpul este mult prea capricios. In plus, daca vrei sa ai o tinuta ceva mai acoperita, poti sa combini acesti pantaloni si cu o rochie sau o bluza scurta.



Tinute elegante cu pantaloni piele dama





Te gandesti sa porti la birou sau in oras o pereche de pantaloni piele dama? E o alegere excelenta! Te pot ajuta simplu si rapid sa concepi o tinuta de efect, ca sa fii eleganta si prezentabila in acelasi timp. De exemplu, o sugestie poate fi sa-i imbini cu o camasa alba, tinuta cu care nu vei da gres indiferent de context. Un colier statement alaturi de un sacou cu nasturi bijuterie vor oferi o nota de eleganta si mai aparte. Totodata, poti imbina pantalonii si camasa impreuna cu un corset, eventual sa alegi inn locul unei perechi clasice de pantaloni piele dama, niste pantaloni salopeta.



Un body elegant sau un top deosebit pot fi alte piese care se vor imbina perfect.



Tinute indraznete cu pantaloni piele





Iar daca in cele din urma, tinutele casual sau cele elgante si feminine, nu sunt intocmai pe placul tau, poti merge si pe o varianta ceva mai indrazneata. Ca de exemplu, poti face combinatii aparte dintr-un top tot din piele, in aceeasi nuanta. Ori sa optezi pentru un crop top, o bustiera din piele sau bluze animal print, care te vor scoate negresit in evidenta.



Tie ce stil ti se potriveste cel mai bine?