FIFA propune cinci schimbări în fotbal

Descriere foto: Federaţia Internaţională de Fotbal (FIFA) a propus ca echipelor să le fie permis să facă până la cinci înlocuiri pe meci, în locul celor trei regulamentare, ca măsură temporară; Sursa: bzb.ro



Măsură temporară pentru prevenirea accidentărilor



Federaţia Internaţională de Fotbal (FIFA) a propus ca echipelor să le fie permis să facă până la cinci înlocuiri pe meci, în locul celor trei regulamentare, ca măsură temporară. Plus încă una la meciurile care au câte două reprize de prelungiri. Echipele ar putea să efectueze aceste modificări doar pe perioada pandemiei de coronavirus.



De altfel, nu este chiar o noutate. În preliminariile jucate de echipele Under 21 se fac câte 5 schimbări.



FIFA face această propunere pentru ca echipele să facă faţă unui probabil calendar aglomerat, în încercarea ligilor naţionale de a încheia sezonul pe teren în scurtul timp rămas de jucat când meciurile vor fi reluate după pandemia de coronavirus.



Măsura ar veni pentru a preveni eventualele accidentări din cauza frecvenţei meciurilor. Propunerea ar trebui aprobată de organismul care gestionează regulile jocului, IFAB (International Football Association Board), iar decizia finală va reveni organizatorilor competiţiilor, se arată într-un email remis Reuters. FIFA a precizat că înlocuirile ar urma să fie făcute în trei intervale, plus cel de la pauză.