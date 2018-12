Festivitățile de 1 Decembrie au reunit brașovenii în Centru

Descriere foto: Festivitățile dedicate Centenarului Marii Uniri la Brașov au fost reușite și au reunit mii de brașoveni; Foto: Andrei PAUL, Radu COLŢEA; Sursa: bzb.ro



Pe un frig pătrunzător, mii de oameni au participat la evenimentele dedicate Centenarului!



Chiar dacă 1 Decembrie a fost o zi destul de friguroasă, mii de braşoveni au ieşit în oraş, pentru a participa la numeroasele manifestări dedicate Centenarului Marii Uniri. În municipiul Braşov, agenda a fost una destul de încărcată, primele manifestări fiind programate la ora 10.30, când a început parada militară de pe Bulevardul Eroilor.



Organizatorii au pregătit manifestarea până la cele mai mici detalii, iar totul s-a derulat conform agendei.



La paradă, au fost prezenți aproximativ 300 de soldaţi, precum şi câteva zeci de vehicule militare, ale instituţiilor aflate în subordinea Ministerului Afacerilor Interne (Poliţie, Jandarmerie, ISU etc) şi ale Poliţiei Locale Braşov. La defilarea de la Braşov, Ministerul Apărării Naţionale nu a adus tehnică militară de ultimă generaţie, aşa cum s-a întâmplat la Bucureşti, ci au fost scoase la defilare vehicule destul de vechi, inclusiv autocamioane produse la Braşov înainte de 1989.



Unul dintre momentele spectaculoase ale paradei a fost coborârea unui drapel de 100 mp de către un paraşutist al aeroclubului Braşov, care a aterizat la punct fix, pe mijlocul bulevardului.



De altfel şi în timpul paradei, trei aeronave ale Aeroclubului Braşov au survolat zona.



Tot în cadrul manifestării de pe Bulevardul Victoriei, cei mai în vârstă dintre veteranii de război au primit diplome aniversare din partea oficialilor locali, unul dintre seniori având 96 de ani.



Bradul Centenarului, aprins în prezenta a mii de braşoveni



Dacă dimineaţa au fost ceremoniile oficiale, seara Centenarului a fost dedicată la Braşov aprinderii iluminatului de sărbătoare, eveniment la care au participat peste 5.000 de oameni.



Spectacolul a fost unul impresionant, pentru că, în acest an, pentru a marca Centenarul, pe Casa Sfatului au fost proiecţii tematice, prin care a fost evocată Marea Unire. Totodată, după aprinderea luminiţelor de Crăciun, în Piaţa Sfatului au fost concerte susţinute de Antonia şi Direcţia 5, apoi seara a fost încheiată de vânătorii de munte din Braşov - care au trecut prin zonă cu torţe aprinse - şi de focul de artificii.



Gazdă a evenimentului din Piaţa Sfatului a fost primarul George Sripcaru, care a spus că şi anul acesta Braşovul are cel mai frumos brad din România. „Sper ca toţi braşovenii să se bucure de această sărbătoare. În anul Centenarului ne-am propus să avem cel mai înalt şi cel mai frumos brad din România, pentru braşoveni şi pentru cei care ne sunt oaspeţi în toată luna decembrie şi de Revelion. L-am căutat în pădurile Braşovului şi cred că l-am găsit, apoi l-am împodobit cum se cuvine. La împlinirea a 100 de ani de la Marea Unire, am aprins bradul Centenar pentru braşoveni şi pentru România. Cred că am făcut ceea ce trebuie pentru Braşov. Le doresc braşovenilor să aibă încredere pentru ceea ce se va întâmpla în anul 2019”, a declarat primarul Braşovului.



Tot sâmbătă seara a fost aprinsă şi inscripţia tricoloră de pe Tâmpa, dar şi iluminatul festiv de pe străzile din Centrul vechi al Braşovului.



În acest fel au fost declarate deschise festivitățile de iarnă la Brașov. Spectacolele și evenimentele vor continua în Piața Sfatuui până în prima parte a lunii ianuarie 2019.



Retragerea cu torţe, urmată de spectaculosul focul de artificii de pe Cetatea Braşovului, au încheiat fastuos ziua de 1 decembrie 2018.