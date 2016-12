Festivalul naţional de muzică, tradiţii şi meşteşuguri populare „Leru-i Ler”

Braşovenii şi turiştii sînt invitaţi între 9 şi 11 decembrie 2016, la Festivalul "Leru-i Ler", eveniment care a ajuns anul acesta la ediţia a VI-a.



Şcoala Populară de Arte şi Meserii – “Tiberiu Brediceanu” ne invită să luăm parte la un Festival de muzică, obiceiuri tradiţii şi meşteşuguri populare.



Expoziția de mesteșuguri populare, care rămîne deschisă pe perioada festivalului, are loc la Centrul Comercial Auchan Coresi şi Centrul Cultural Reduta.



Vineri, 9 decembrie, suntem invitaţi la un Curs de măiestrie cu artista de muzică populară Viorica Flintașu, la Sala Festivă a Școlii de Arte din Braşov.



Sâmbătă, 10 decembrie, la ora 15.00, are loc spectacolul trupelor invitate la Centrul Cultural Reduta Sala Mare şi Recitalurile de Muzică Populară cu Gheorgița Nicolae si Viorica Flintașu.



Duminică, 11 decembrie, la ora 15.00, are loc spectacolul trupelor invitate la Centrul Cultural Reduta, Sala Mare şi Recitalurile de Muzică Populară ale artiştilor Leontina Fărcaș, Vlăduța Lupău şi Cristian Pomohaci.



Intrarea este liberă.



În plus şi sâmbătă, 10 decembrie şi duminică, 11 decembrie 2016 va avea loc „Parada obiceiurilor populare” în spaţiul pietonal din Centrul Vechi al Braşovului.