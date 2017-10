Festivalul „Vin la Munte”, la Biblioteca Județeană

Descriere foto: Sursa: Facebook Vin la Munte

„Vinul e o poezie îmbuteliată”, spunea Robert Stevenson. Metaforele pământului, îmbuteliate, și cele cuprinse între coperte, vor menține atmosfera în cadrul primei ediții a festivalului Vin la munte, care se va desfășura în perioada 27 – 29 octombrie, la Biblioteca Județeană „George Barițiu” din Brașov.



În cele trei zile de festival vor expune peste 20 de producători de vinuri din țară și din străinătate. Nu vor lipsi standurile și lansările de carte, lecturile publice, recitalurile de poezie.



Festivalul este organizat de wine-barul Le Sommelier din Brașov.



Programul Festivalului Vin la Munte



Vineri, 27 octombrie

12.00 – 13.00 Deschiderea oficială. Participă: Adrian Veștea, președintele Consiliului Județean Brașov; Daniel Bichir, sommelier; Virgil Oniță, președintele Asociației Libris Cultural; Adrian Lesenciuc, președintele Filialei Brașov a Uniunii Scriitorilor din România

13.00 – 16.00 Workshop-uri, degustări, Master Class-uri, concursuri

16.00 – 17.00 In vino veritas. Lectură publică, membri ai Filialei Brașov a Uniunii Scriitorilor din România

17.00 – 18.00 Poveștile vinurilor, vinuri de poveste. Claudiu Necșulescu, proprietar Domeniile Jidvei

18.00 – 20.00 Muzică



Sâmbătă, 28 octombrie

12.00 – 13.00 Conferință Răzvan Voncu, O istorie literară a vinului în România. Prezentarea cărții omonime.

13.00 – 16.00 Workshop-uri, degustări, Master Class-uri, concursuri

16.00 – 17.00 In vino veritas. Recital din versurile clasicilor. Marius Cisar și Mihai Bica, actori ai Teatrului „Sică Alexandrescu” din Brașov

17.00 – 18.00 Poveștile vinurilor, vinuri de poveste. Valeriu Stoica, proprietar Domeniul Vila Dobrușa

18.00 – 20.00 Muzică



Duminică, 29 octombrie

12.00 – 13.00 Cărțile Avincis / Baroque Books & Arts. Prezintă Valeriu Stoica

13.00 – 16.00 Workshop-uri, degustări, Master Class-uri, concursuri

16.00 – 17.00 In vino veritas. Lansarea antologiei Loc ferit de Liliana Ursu. Lectură publică. Prezintă Valeriu Stoica, Adrian Lesenciuc, Laurențiu-Ciprian Tudor.

17.00 – 18.00 Poveștile vinurilor, vinuri de poveste. Constantin Deleanu, președintele Directorului Cotnari SA

18.00 – 20.00 Muzică