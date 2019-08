Festivalul „Sunetul pietrei”, aduce un nou concert la „Vulcanul stins” de la Racoș

Descriere foto: Tradiţie la Racoş: operă în vulcan şi la castel! Pentru a doua oară, în Vulcanul stins de la Racoş vor cânta solişti ai Operei Braşov



Festivalul „Sunetul pietrei” aduce un nou concert al Operei Brașov la „Vulcanul stins” de la Racoș!



Festivalul „Sunetul pietrei”, ajuns la cea de-a treia ediţie, va anima în zilele de 3 şi 4 august 2019 comuna Racoş şi punctele sale de atracţie, respectiv Vulcanul stins, Coloanele de Bazalt şi Lacul de Smarald, şi Castelul Sukosd-Bethlen, edificiu medieval datând din 1636.



Pentru cele două zile, organizatorul evenimentului, respectiv Asociaţia Carpaterra, în parteneriat cu Asociaţia Alsarakosert a pregătit un program variat.



În ambele zile evenimentului, între orele 09.30 şi 20.00, va fi un târg de produse specifice zonei.



Sâmbătă, concert în vulcan, duminică un altul în Castel!



După succesul imens de anul trecut, s-a decis să fie organizat şi în acest an un concert în Vulcanul stins de la Racoş.



„Concertul se va desfăşura între orele 18.00 şi 19.00. Pe scenă vor urca doi solişti ai Operei Braşov, respectiv mezzosoprana Sonia Hazarian şi tenorul Mihai Irimia, cei doi fiind acompaniaţi de pianista Silvia Zervu”, a precizat Cătălin Cantor, preşedintele Asociaţiei Carpaterra.



Un alt concert impresionant, a declarat reprezentantul Asociaţiei Carpaterra, va fi duminică, între orele 19.00 şi 20.00: „Va fi un recital al Operetei din Cluj-Napoca. Concertul se va desfășura în curtea castelului din localitate”.



Expoziţie în Turnul Domnişoarelor



Sâmbătă (3 august 2019), la ora 10.00, în Turnul Domnişoarelor de la castel va fi inaugurată expoziţia „Vulcanii Noştri”. Cătălin Cantor a precizat că Turnul Domnişoarelor de la Castelul Sukosd-Bethlen a fost igienizat recent, cu ajutorul unor voluntari din Belgia.



Tot la Castel va fi proiectat şi filmul „Parcurile americane” realizat de braşoveanul Dan Dinu şi de Cosmin Dumitrache.



Excursii pentru pasionaţii de geologie şi de istorie



În agenda evenimentului sunt incluse şi două excursii. Prima va fi sâmbătă, între orele 11.00 şi 14.00, la Fortificaţia Dacică de la Piatra Detunată, iar ghid va fi istoricul Ovidiu Savu. „În zona Racoşului sunt 3 – 4 fortificaţii dacice. Cea mai importantă este cea de pe Tipia Ormenişului, însă aceasta este mai greu accesibilă, astfel că am ales Piatra Detunată, aflată la 4,5 km de localitate”, a declarat Savu.



Cealaltă excursie ghidată va fi duminică, între orele 10.00 şi 13.00, în Complexul Geologic Racoş.



În agenda evenimentului mai sunt incluse, printre altele, un atelier pentru copii (sâmbătă, între orele 11.00 – 12.00 şi 15.00 – 16.00) şi o demonstraţie de sculptură în piatră, a artistului Tamas Attila.



Festivalul „Sunetul pietrei” este inclus în proiectul „Vulcanul Racoşului – resursă de dezvoltare culturală”, cofinanţat cu 49.000 lei de Consiliul Judeţean Braşov, în cadrul Programului de finanţări nerambursabile din bugetul propriu al judeţului acordate proiectelor culturale din anul 2019.



Evenimentul de la Racoş şi îşi propune să înfăţişeze publicului valorile naturale din vecinătatea comunei şi anume Coloanele de Bazalt, Lacul de Smarald şi Cariera de Scorie (Vulcanul Stins), locuitorii din Racoş având posibilitatea să îşi exprime cunoştinţele în contextul tradiţiilor locurilor, să-şi reasculte istoria, să se implice în ghidarea turiştilor şi să facă parte dintr-o activitate menită să promoveze şi să dezvolte zona în care locuiesc.



Festivalul acesta este un bun exemplu de a vedea că arta, cultura pot fi un motor de dezvoltare pentru o comunitate. Dacă acum trei ani nu erau pensiuni și restaurante, acum Racoșul are câteva pesiuni și două restaurante.



Participarea la festival este gratuită!



Programul Festivalului „Sunetul pietrei”, a treia ediţie (3-4 august 2019):





Sâmbătă 3 august 2019:



09.30-20.00 - Târg de produse specifice zonei

10.00-10.30 - Inaugurarea expoziției „Vulcanii Noștri” - Castelul Sukosd-Bethlen

11.00-14.00 - Excursie ghidată la Fortificația Dacică de la Piatra Detunată cu istoricul Ovidiu Savu

11.00-12.00 - Ateliere pentru copii „Pământul pe înțelesul celor mici”

16.00-17.00 - Demonstrație de sculptură în piatră cu artistul Tamas Attila

18.00-19.00 - Recital de operă în vulcanul stins (Dealul Heghes) având printre protagoniști pe artiștii Operei Brașov: Mihai Octavian Irimia, Sonia Hazarian, Zervu Silvia

21.00-22.00 - Vizionare de film documentar în curtea Castelului Sukosd-Bethlen: Parcurile americane realizat de Dan Dinu și Cosmin Dumitrache



Duminică 4 august 2019:



09.30-20.00 - Târg de produse specifice zonei

10.00-19.00 - Expoziție „Vulcanii Noștri” - Castelul Sukosd-Bethlen

10.00-13.00 - Excursie ghidată „Complexul Geologic Racoșul de Jos” de către geologul Ildiko Soos

12.30-13.00 - Demonstrație de dansuri tradiționale - Ansamblul Rozmaring

19.00-20.00 - Recital Operettissimo din Cluj Napoca în incinta castelului Sukosd-Bethlen