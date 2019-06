Festivalul „Strada dell’Arte”, ediția a V-a, în acest week-end la Brașov

Descriere foto: Arta iese în stradă, sâmbătă şi duminică. Zeci de artişti, cu „plata la pălărie” în cadrul Festivalul „Strada dell’Arte” (imagine de la Ediţia 2018); Sursa: bzb.ro



Arta iese în stradă, sâmbătă şi duminică. Zeci de artişti vor susține reprezentații cu „plata la pălărie”!



În 8 şi 9 iunie 2019, braşoveni de toate vârstele sunt aşteptaţi la Festivalul „Strada dell’Arte”, ediţia a V-a.



Străzile Republicii, Diaconu Coresi, Piaţa Sf. Ioan, strada Sf. Ioan şi pietonalul Michael Weiss vor fi împânzite de zeci de artişti din Braşov, din ţară şi din străinătate, care-şi vor aştepta „plata la pălărie”.



Publicul se va putea bucura de teatru stradal, concerte, meşteşuguri tradiţionale, arte plastice, dar şi dans - Muzeul „Casa Mureşenilor” Braşov va prezenta dansul „Romana”.



Noutatea din acest an o constituie prezenţa a două trupe de circ din Italia şi Mexic - Traviecircus Duo şi Katastrofa Show, care vor oferi show-uri inedite.



Festivalul va cuprinde teatru stradal (Teatrul Strada, Lada cu Povești), concerte (Corul de Copii „Corona Melos” de la Liceul Vocațional de Muzică „Tudor Ciortea” Brașov, trupele Unda, Elephant in The Room, Barbarossa Samba Group, Alexu and the Voices Inside, Fine Sounds, The Midnight Buzz, CeZar, Codruț Beleaua, dar și celebrul grup Krypton), meșteșuguri tradiționale (Attila Hlasznyik – Ungaria, Calfele din Sibiu, Middian Black, Gabriela Bularca, familia Milasan, Ioan și Valeria Neuvirt, Lidia Creează, Anca Florescu, Simona Red, Blackbird Art, Galeria Mică, Arta Sârmei, Artadis, Sabina Minunată, Differenzial Kraft, Dana Constantin, Bufnitza Ceramică, Dena Denis, Mâinile lui Cipri și Clau, Meschendorf Gift Shop by Georgia Gulea, Lily Mokus), dans (Muzeul „Casa Mureșenilor” Brașov va prezenta dansul „Romana”), arte plastice.



„Este un festival de tip busking (adică «plata la pălărie») care este foarte răspândit în Occident, turiştii şi locuitorii oraşului având ocazia să se bucure de spectacolele străzii”, a precizat Silvian Duică, preşedinte al Asociaţiei Culturale Museion Braşov, organizator al evenimentului.



Intrarea la toate evenimentele din Festival este liberă.