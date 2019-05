Festivalul „Iron Dragons”, prima ediție, va avea loc la Ghimbav

Cunoscut pentru rolul său din serialul de succes „Game of Thrones”,va mixa în acest an la Iron Dragons. Cu aproape un deceniu înainte de a deveni cunoscut de oamenii din toate colțurile lumii grație simpaticului uriaș Hodor, acesta s-a remarcat ca DJ pe tărâmurile sale natale. A început să cânte la pian de la 3 ani, datorită mamei sale, în adolescență trecând la chitară, astfel ajungând să cânte în baruri.„Eram cam timid în adolescență, iar chitara era modul meu de a mă exprima prin muzică. Nu eram menit nici să devin DJ, nici actor, ci voiam doar să cânt la chitară. Nu mă gândeam că voi ajunge să mixez, dar nu a fost greu pentru mine să trec la pupitru. Fac asta de peste 20 de ani. S-a întâmplat pur şi simplu, când cântam într-un club de noapte din Belfast, iar DJ-ul s-a îmbolnăvit. I-am luat locul şi de atunci mi-am început cariera de DJ”, a susținut Kristian Nairn.Lista continuă cu DJ-ul și producătorul german, cunoscut pentru faptul că amestecă sunetele noi pe care le auzi în cluburi cu piesele clasice care nu pot fi uitate, având un stil atrăgător ce face mulțimea să se miște pe ringul de dans. Gustul său pentru muzică li tehnicile sale de a mixa îl fac o persoană remarcabilă și recunoscută în industrie. Zwette are talentul de a alege melodie potrivită în momentul potrivit.Unul dintre cei mai talentanți producători și DJ români al noului val deep house este, originar din Constanța. Regatul Unit i-a oferit posibilitatea de a-și dezvolta și mai mult calitățile de producător care îl plasează într-o poziție cu mult potențial pe scena mondială. Și-a lăsat ampenta pe o serie de piese melodiaose, bucățile muzicale care i-au scos la iveală flerul pe care îl are în momentul în care potrivește sunetele fiind Ain’t Nobody și The boy is mine, ambele lansate în 2014.este o formație muzicală din Republica Moldova, formată din solistul Denis Roabeș, Damian Rusu la chitară, Ali Said la tobe, Matei Căpitanu la bass. Trupa combină mai multe stiluri muzicale printre care cel mai recunoscut este pop. Au scris hituri de top în România, precum „Versus” sau „Înainte să ne fi născut”.este o formație românească de muzică electronică care a cântat în deschiderea unor concerte cu trupe apreciate internațional, cum ar fi Depeche Mode. În 1995, Mihai Dobre și Mihai Câmpineanu lansează primul album, intitulat “Șuie Paparude”, incluzându-l și pe DJ Vasile. În 1997, DJ Vasile părăsește trupa pentru a urma o carieră solo înainte ca cei 2 să lanseze al doilea album al trupei intitulat “Salvează-te”, incluzând melodia “Iarba Verde De Acasă”, filmată lângă Bran în 1998. Trupa se află pe scena muzicală din România de peste 20 de ani.......................................................................