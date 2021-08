Festivalul Internațional de Șah Brașov a ajuns la a 5-a ediție. Competiția se desfășoară chiar în aceste zile în Poiana Brașov

Festivalul Internațional de Șah Brașov, ajuns la a V-a ediție este organizat de C.S. Șah Club Brașov și are loc în sala NATO a hotelului Piatra Mare. La competiție participă peste 200 de concurenți din 7 țări. Cel mai tânăr concurent are doar 6 ani, iar cel mai în vârstă 86.



Competiția se desfășoară pe 4 categorii: Turneul D, Turneul C, Turneul B și Turneul. Intrarea publicului la festival este liberă, iar cine nu reușește să ajungă acolo poate urmări turneele live pe www.chess24.com și pe www.chess.com.



Concursul se va încheia vineri, la ora 14:30, cu festivitatea de premiere. Favorit la câștigarea titlului este marele maestru internațional Vlad Jianu, însă cu siguranță revelația turneului va fi Maria Lia Alexandra, brașoveanca de 13 ani medaliată la Campionatele Europene de Juniori de la Praga și deținătoarea recordului de vârstă la seniori din istoria șahului mondial.







Calendarul competiției:





Runda 7: miercuri, 25 august, ora 16:00



Runda 8: joi, 26 august, ora 16:00



Runda 9: vineri, 27 august, ora 09:00



La Festivalul Internațional de Șah Brașov valoarea premiilor puse în joc este de de 45.000 RON.