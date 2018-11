Festivalul Internațional de Reconstituire Istorică Brașov, în Piața Sfatului

Descriere foto: Membri ai Asociaţiei de reconstituire istorică „6 Dorobanţi”, la Brașov; Sursa: transilvania365.ro; bzb.ro



În următoarele două weekenduri vom retrăi în Piața Sfatului o istorie de acum 100 de ani!



Piața Sfatului găzduiește cea de a treia ediție a „Festivalul Internațional de Reconstituire Istorică Brașov”, tema din acest an fiind „Centenarul armistițiului Primului Război Mondial”



Ediția 2018 este împărțită în două perioade: 9 – 11 noiembrie și 16 – 18 noiembrie.



„Este un produs cultural de tip living history care permite înțelegerea semnificației Armistițiului Primului Război Mondial sub o formă cultural-educativă originală de către brașoveni și turiști. Un moment crucial din istoria Europei este prezentat în Piața Sfatului, km. 0 al turismului cultural brașovean, prin intermediul unei experiențe culturale importante care include o tabără de reconstituire istorică, ateliere și instalații interactive pentru copii, o expoziție outdoor și un program artistic inspirat din tematică festivalului”, a explicat Nicolae Pepene, directorul Muzeului Județean de Istorie, organizator.



Evenimentul central al festivalului este tabăra militară din Piața Sfatului. Aici vor fi ținute prezentări de armament și uniforme militare specifice Primului Război Mondial – momentul armistițiului din 11 noiembrie 1918, scene de viață cazonă, revista de front, scene de instrucție de front și alte activități specifice reconstituirii istorice.



La eveniment și-au confirmat participarea asociații de reconstituire istorică din România, Franța, Anglia, Bulgaria și Cehia.



Primul sfârșit de săptămână acoperit de programul festivalului (9 – 11 noiembrie) este dedicat mai ales copiilor.



În fața Casei Sfatului, sâmbătă și duminică, brașovenii și oaspeții Brașovului au la dispoziție o reconstituire istorică cu un studio foto și un oficiu poștal cu cărți poștale istorice.



De asemenea, membrii Asociației ,,6 Dorobanți” și voluntarii festivalului vor susține și ateliere de cromolitografie istorică și istorie militară.



Atelierele interactive dedicate micuților pasionați de istoria Războiului cel Mare vor continua și weekendul următor. Mai mult, ele vor fi completate de un alt proiect al Muzeului Județean de Istorie Brașov, ,,Război și pace. Centenarul sfârșitului Primului Război Mondial”, care conține instalații interactive realizate în mod special pentru acest festival.



Va fi punctat „Momentul 11 noiembrie 1918”



La 11 noiembrie 2018, fostele state ale Antantei, între care și România, sărbătoresc înfrângerea inamicilor și armistițiul semnat acum 100 de ani. Tratatul de armistițiu între Antanta și Germania a fost semnat într-un vagon de tren în pădurea Compiègne, pe 11 noiembrie 1918 şi a pus capăt Primului Război Mondial pe frontul de vest. În urma semnării armistițiului, ostilitățile încetează pe toate fronturile, iar Germania recunoaște, între altele, caducitatea Tratatului de pace de la București, fiind obligată să-și retragă armata din România.

Pacea avea să vină prin tratatele semnate în perioada 1919 – 1920, iar deciziile şi acțiunile de atunci au avut consecințe globale, resimțite și astăzi, de la conflictul din Orientul Mijlociu, la politicile Uniunii Europene.





Reconstituirea istorică reprezintă o formă de istorie aplicată, atât în planul celei evenimențiale cât și al celei sociale și a mentalităților.

La nivel european există începând cu anul 2014 un circuit al evenimentelor de reconstituire istorică dedicate Primului Război Mondial.



Obiectivul general al Festivalului internațional de Reconstituire Istorică de la Brașov este conștientizarea copiilor, publicului local și turiștilor asupra însemnătății Armistițiului Primului Război Mondial și al perioadei interbelice în istoria locală, națională și europeană.









PROGRAM 09 – 11 noiembrie 2018:



Sâmbătă, 10 noiembrie 2018 – duminică,10 noiembrie 2018, Piața Sfatului:



10.30 – 16.00:



Activități de reconstituire istorică dedicate copiilor: Oficiul poștal 1918 - ,,Pe vremuri oamenii își trimiteau scrisori”, ateliere de cromolitografie istorică și carte poștală cu tematica inspirată din perioada antebelică și interbelică, studio foto.





PROGRAM 16 – 18 noiembrie 2018



Vineri, 16 noiembrie 2018, Piața Sfatului:



16.00: Festivitatea de deschidere a taberei militare

16.15: Prezentarea instalațiilor interactive pentru copii despre Armistițiul Primului Război Mondial și a perioadei interbelice / proiectul ,,Război și pace. Centenarul sfârșitului Primului Război Mondial”;

16.30: Defilarea trupelor de reconstituire istorică în centrul Brașovului, pe traseul Piața Sfatului – Str. Republicii – Parcul Nicolae Titulescu – Str. Mureșenilor – Piața Sfatului



Vineri, 16 noiembrie 2018 , Centrul Cultural Reduta:



18.00: Concert MARTA POPOVICI & ON THE FLY

Seară de muzică (jazz), cu un program artistic inspirat din epoca interbelică

19.30: „100 la 100. Memorie și Prospecție +/- un secol”: filmele de ficțiune şi animație românești din perioada 1925 – 1932 (proiect ,,Centrul Cultural pentru Imagine și Sunet”).



Sâmbătă, 17 noiembrie 2018, tabăra militară din Piața Sfatului:



10.30: Trecerea în revistă a trupelor și prezentarea standurilor fiecărei asociații de reconstituire istorică;

10.30 – 16.00: Activități de reconstituire istorică: prezentări de armament și uniforme militare specifice Primului Război Mondial.



Sâmbătă, 17 noiembrie 2018, Centrul Cultural Reduta:



18.00: Concert ANALIA SELIS & ArGenTango

Seară de muzică (tango), cu un program artistic inspirat din epoca interbelică.

19.30: „100 la 100. Memorie și Prospecție +/- un secol”: „Reportaj Retro” – filme documentare românești de scurtmetraj și reportaje din perioada 1924-1940 (proiect ,,Centrul Cultural pentru Imagine și Sunet”).



Duminică, 18 noiembrie 2018, tabăra militară din Piața Sfatului:



10.30: Trecerea în revistă a trupelor și prezentarea standurilor fiecărei asociații de reconstituire istorică;

10.30 – 15.00: Activități de reconstituire istorică: prezentări de armament și uniforme militare specifice Primului Război Mondial;

15.00: Prezentarea proclamației Festivalului Internațional de Reconstituire Istorică Brașov, la 100 de ani de la încheierea Armistițiului;

15.10: Festivitatea de închidere a festivalului.



În tot acest timp Piața Sfatului va găzdui Eepoziția outdoor despre Centenarul Armistițiului Primului Război Mondial