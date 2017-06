„Festivalul Internațional de filme de foarte scurt metraj”, la Cinemateca Patria

Descriere foto: „Très Court”, Festivalul Internațional de filme de foarte scurt metraj”, la Cinemateca Patria; Sursa: zilesinopti.ro



A venit vara și poți citi pe chipurile tuturor bucuria. Vara parcă avem mai mult timp liber pentru orice, inclusiv pentru ieșit în oraș. E și perioada evenimentelor efervescente la Braşov.



Festivalul Internațional de filme de foarte scurt metraj „Très Court” ajunge în perioada 9-10 iunie 2017, la Cinemateca Patria. Festivalul regrupează în fiecare an cele mai bune și cele mai scurte producţii audiovizuale de pe cele cinci continente. Sunt proiectate peste o sută de filme de maxim 4 minute – un concentrat de inventivitate și imaginaţie într-un format plin de energie. Festivalul are loc cvasi-simultan, în întreaga lume!



Pe 9 iunie 2017, de la ora 13:00, întreaga familie e așteptată la filme scurte. De la ora 18:30 e programată o selecție specială pentru femei. Iar pe 10 iunie 2017, de la ora 17:00, vor fi proiectate filme foarte scurte internaționale.



Très Court va avea loc în perioada 9-10 iunie 2017, la Cinemateca Patria. Intrarea va fi liberă, în limita celor 72 de locuri disponibile.



PROGRAM:



Vineri, 9 iunie 2017



Ora 13:00 - Selecţia familială „Très Courts Familial” (de la 6 ani)



Un prilej de a descoperi filmele foarte scurte în familie. Povești, aventuri, animaţii... un program perfect adaptat celor mici, deoarece cu un film din 4 în 4 minute au șanse să nu se plictisească!



Ora 18:30 - Selecţia „Paroles de Femmes”



Fie că sunt în faţa sau în spatele camerei de luat vederi, femeile se află în centrul acestei selecţii. O călătorie în jurul lumii văzută cu ochi feminini, în care umorul și seriozitatea merg mână-n mână, iar ideile preconcepute sunt demontate.



Sâmbătă, 10 iunie 2017



Ora 17:00 Selecţia internaţională



Programul far al festivalului, în două părţi, este o selecţie de filme din mai multe ţări, de toate genurile: ficţiune, animaţie, documentar, experimental. Veţi fi invitaţi să votaţi pentru decernarea premiului publicului atribuit de spectatorii din 25 de ţări.