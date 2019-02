„Festivalul filmelor de dragoste” la Cinemateca Patria

Festivalul se desfășoară în Brașov, la Cinemateca Patria (Bulevardul 15 Noiembrie, nr. 50).Festivalul începecu Seara Filmului European, mai exact cu filmul „Războiul rece”/„Zimna wojna” (Polonia, 2018) – în regia lui Pavel Pawlikovski, care a câștigat premiul de regie la Cannes, cinci premii la Academia Europeană de Film și a fost nominalizat la Globul de Aur pentru cel mai bun film străin., de la ora 20:30, ne întoarcem în anul 2001, cu filmul „Moulin Rouge!” – muzicalul cu 2 premii Oscar.„Moulin Rouge!” este urmat,, de filmul „Un loc sub soare”/„A Place in the Sun” (SUA,1951), regizat de George Stevens, cu Montgomery Clift, Elisabeth Taylor, Shelley Winters în rolurile principale, câștigător a 6 premii Oscar., de la ora 19:00, va fi difuzat „Love Story” (1970), unul dintre cele mai importante filme romantice, în regia lui Arthur Hiller.va fi Seara Filmului Românesc: „Secretul fericirii” (2018) , regizat de Vlad Zamfirescu.Iar în weekend vor rula 4 filme:, de la ora 17:00 „O iubire de neuitat” /„An Affair to Rememeber” (SUA, 1957), iar de la ora 19:00 „Sabrina” (SUA, 1954)., festivalul se va închide cu „Casablanca” (SUA, 1942) și „Doctor Jivago” (SUA, 1965).Mai multe detalii și programul complet pe site-ul oficial www.lovestoryfestival.ro ............................................................................................................................................19:00: Seara Filmului EuropeanRăzboiul rece/ Zimna wojna (Polonia, 2018);Regia: Pavel Pawlikovski;Cu: Joanna Kulig, Tomasz Kot, Agata Kulesza;Dramă, dragoste;Durata: 88 min.Premiul de regie la Cannes 2018, cinci premii Academia Europeană de Film 2018 inclusiv cel mai bun film european al anului, nominalizat la Globul de Aur pentru cel mai bun film străin, propunerea Poloniei la OscarPreț bilet: 10 lei20:30: Iubiri pe PortativMoulin Rouge! (2001);Regia: Baz Luhrmann;Cu: Nicole Kidman, Ewan McGregor, John Leguizamo;Muzical, romantic;Durata: 127 min.2 premii Oscar;INTRAREA GRATUITĂ.19:00: EcranizareUn loc sub soare / A Place in the Sun (SUA,1951);Regia: George Stevens;Cu: Montgomery Clift, Elisabeth Taylor, Shelley Winters;Dramă, romantic;Durata: 122 min.Ecranizare după romanul lui Theodore Dreiser, “O tragedie americană”6 premii Oscar!INTRAREA GRATUITĂ.19:00 Valentine’s DayLove Story (SUA, 1970);Regia: Arthur Hiller;Cu: Ali MacGraw, Ryan O’Neal, Ray Milland;Dramă, dragoste;Durata: 99 min.7 nominalizări la Oscar și premiul pentru cea mai bună muzică, Francis Lai;5 premii Globul de Aur;INTRAREA GRATUITĂ.19:00 Seara Filmului RomânescSecretul fericirii (2108);Regia: Vlad Zamfirescu;Cu: Vlad Zamfirescu, Irina Velcescu;Dragoste, dramă;Durata: 90 min.Nerecomandat sub 15 ani!Preț bilet: 10 lei17:00 Mari ActoriO iubire de neuitat /An Affair to Rememeber (SUA, 1957);Regia: Leo McCarey;Cu: Cary Grant, Deborah Kerr;Dragoste, romantic;Durata: 119 min.4 nominalizări la premiul Oscar;INTRAREA GRATUITĂ.19:00 Mari RegizoriSabrina (SUA, 1954)Regia: Billy Wilder;Cu: Audrey Hepburn, Humphrey Bogart, William Holden;Comedie, romantic;Durata: 113 min.6 nomninalizări la Oscar;INTRAREA GRATUITĂ.17:00 Golden Classics:Casablanca (SUA, 1942);Regia: Michael Curtiz;Cu: Humphrey Bogart, Ingrid Bergman;Genul: dragoste, dramă;Durata: 102 min.3 premii Oscar;INTRAREA GRATUITĂ.19:00 Seara de Oscar:Doctor Jivago (SUA, 1965)Regia: David Lean;Cu: Omar Sharif , Julie Christie, Tom Courtenay;Dramă, romantic, ecranizare după Boris Pasternak;Durata: 197 min.10 nominalizări și 5 premii Oscar;INTRAREA GRATUITĂ.