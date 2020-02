Festivalul Filmelor de Dragoste, la Brașov (10-16 februarie 2020)

Programul „Love Story Film Festival”, ediția a VI-a:

Peliculele vor fi proiectate la Cinemateca Patria şi la Centrul Cultural Reduta. Cele mai multe dintre filme au intrarea liberă, iar cele cu bilet au preţuri mai degrabă simbolice, astfel că toţi doritorii braşoveni sunt aşteptaţi la festival în săptămâna „îndrăgostiţilor”. Evenimentul este organizat de Asociaţia Culturală Fanzin.Mai multe detalii şi programul complet pe site-ul oficial www.lovestoryfestival.ro - Luni, 10 februarie 2020, ora 19:00: Seara filmului european: Războiul rece (Polonia 2018), Preţ bilet: 10 lei.- Marţi, 11 februarie 2020, ora 20:30: Dragoste pe portativ: Mamma Mia (2008), Intrarea gratuită.- Miercuri, 12 februarie 2020, ora 19:00 „Romeo si Julieta” (1968), regia: Franco Zeffirelli. Ecranizare dupa William, Intrarea gratuită.- Joi, 13 februarie 2020, ora 19:00 Comedy Classics: „Visătorii/Moonstruck” (1987), Intrarea gratuită.- Vineri, 14 februarie 2020 - Special Valentine’s Day, ora 19:00 Seara filmului românesc: „Dragoste 2. America” (2018), Preţ bilet: 10 lei.- Sâmbătă, 15 februarie 2020, ora 17:00 „O iubire de neuitat /An Affair to Rememeber” (SUA, 1957), Intrarea gratuită. Ora 19:30 „Vacanţă la Roma/Roman Holiday” (SUA, 1953), Cu: Audrey Hepburn, Gregory Peck, Intrarea gratuită.- Duminică, 16 februarie 2020, ora 17:00 „Casablanca” (SUA, 1942), Intarea gratuită. Ora 19:00 „Love Story” (SUA, 1970), Intrarea gratuită.- Vineri, 14 februarie 2020, ora: 19:00 „Pe aripile vântului/ Gone with the Wind” (SUA 1939), Intrarea gratuită.- Sâmbătă, 15 februarie 2020, ora 18:00 „La La Land” (SUA 2016), Intrarea gratuită. Ora 20:30 „S-a născut o stea /A Star Is Born” (SUA 2018), Intrarea gratuită.