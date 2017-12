Festivalul de Tradiţii şi Meşteşuguri de Crăciun, „Șezătoare și Colinde”, a II-a Ediție

Descriere foto: Decorațiuni pentru brad lucrate manual; Sursa: lapasprinbrasov.ro, newsbv.ro



Asociația Creatorilor de Artă Tradițională și Contemporană din Brașov ne invită (la Eliana Mall) să aruncăm o privire spre „Crăciunurile urbane și rurale din perioada 1945 - 1989”.



Este chiar perioada în care părinții noștri se fereau să sărbătorească pe față Crăciunul, în care bradul se împodobea în seara de ajun cu colinde cântate încet, cu emoții, în care toți ai casei așteptau să vadă ce le aduce Moș Crăciun (sau Moș Gerilă, cum i se zicea în acea vreme).



Decorațiuni simple, încropite din lucruri adunate pe parcursul anului, nuci îmbrăcate în stanilolul de la bomboane, bomboane furate din pom (și lăsate în loc hârtiile goale, frumos aranjate, pentru a nu se vedea că cei din casă au dat iama în brad), cu turtă dulce în forme de steluțe și brăduți, cu bomboane fondante mult prea dulci și colorate cu arome de fistic.



Cei prezenți la expoziție își vor aminti decorațiunile de Crăciun simple și lucrate de toată familia la masa mare din sufragerie (cu sticlă deasupra și cu mileul lucrat cu migală pus sub sticlă), la care se adunau toți membrii familiei și încropeau cele mai frumoase decorațiuni: beteală din hârtie tăiată lung și subțire, chiar din celofan, serpentine din hârtie glasată tăiată în fâșii (nu mai late de 2 cm), lipite cu lipici din care cam toți au încercat să guste, coșulețe din hârtie colorată sau din ambalaje de la flori, de asemenea păstrate peste an, Moş-Craciuni realizați din carton pictat cu tempera și cu caciulă cu ciucure alb și barbă lungă albă realizată din vată sau din globuri de polistiren pe care toți cei din timpurile de atunci le rupeau ca să facă zăpadă artificială.



Toți cei care vor să își amintească de așa ceva și de vremuri apuse sunt aşteptaţi în perioada 20-22 decembrie 2017, între orele 11.00 - 18.00, la ateliere de confecționat decorațiuni pentru împodobirea bradului, la Eliana Mall. Totul, în acordul colindelor și cântecelor cu bucurie fredonate de copii talentați....



În data de 21 decembrie 2017, grupul folk Românașul din Prejmer și Eduard Ungureanu, alături de mulți alți colegi talentați, îi vor încânta pe cei prezenți cu colinde frumoase, cu acompaniament de chitară.



În plus, joi, 21 decembrie 2017, copiii prezenți la eveniment vor putea participa între orele 11.00-18.00, la urmatoarele ateliere: pictură pe sticlă, pictură pe lemn, cusături, croșetat, oameni de zapadă pictați pe bile de polistiren, beteală de brad, serpentine, coșulețe.



Iar artizanii, meșteșugarii și creatorii populari își vor expune lucrările și decorațiuni tradiționale de Crăciun. Se vor putea admira icoane pe sticlă, decorațiuni tradiționale de lemn, împletituri din pănușe, picturi tradiționale pe lemn, cusături pe etamină, lână împâslită, împletituri din sfoară, bijuterii cu motive tradiționale, obiecte lucrate din piele, ceramică, obiecte de vestimentație și jucarii.





Programul pt colinde este următorul:



Joi (20 decembrie 2017):



16.30 Raul Enache -folk

17:00 Cătălin Lacătuș și Alin Man ( elevi la Școala Populară de Artă)

19:00 Vlad Postolea (solist de muzică populară)

Minisatul Sfântul Andrei



Vineri (21 decembrie 2017):



15:00 - 16:00 copii de la Palatul Copiilor (vedeta grupului va fi Eduard Ungureanu, câștigătorul Next Stars)

16:00- 16:30 grupul de folk Românașul din Prejmer și Eduard Ungureanu



Toți cei interesați sunt invitați să retrăiască sărbătorile și Crăciunurile simple de altădată! În perioada 20 -22 decembrie se desfășoară Festivalul de Tradiţii şi Meşteşuguri de Crăciun, „Șezătoare și Colinde”, a doua ediție.



Tradițiile își găsesc locul la Eliana Mall (Strada Bazaltului 2, Brașov).