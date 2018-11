Festivalul de Dramaturgie Contemporană şi-a desemnat laureaţii

Descriere foto: Cea de a XXIX-a ediţie a Festivalului Internațional de Dramaturgie Contemporană s-a încheiat cu o seară de gală, destinată câștigătorilor premiilor festivalului



„Ţinutul din miezul verii” a luat Trofeul Braşovului!



Cea de a XXIX-a ediţie a Festivalului Internațional de Dramaturgie Contemporană s-a încheiat duminică, cu o seară de gală, destinată câștigătorilor premiilor festivalului din acest an.



FIDC 2018 a fost dedicat Centenarului, pe care îl sărbătorim în acest an. Selecția spectacolelor prezentate a avut în vedere, chiar și pentru teatrele de peste hotare, anumite criterii care au legătură cu țara noastră. Astfel, au fost prezentate spectatorilor piese de teatru care au fost scrise sau puse în scenă de autori, regizori sau scenografi români. În concurs au fost opt spectacole, patru dintre ele prezentate de teatre din România, iar celelalte patru susținute de teatre din străinătate.



Trofeul ediţiei a 29-a Festivalului Internaţional de Dramaturgie Contemporană a fost „adjudecat” de Teatrul Mic din Bucureşti, care a prezentat spectacolul „Ţinutul din miezul verii”, în regia lui Vlad Massaci. Este spectacolul căruia juriul din acest an i-a acordat Marele premiu (în valoare de 4000 de lei). Cine nu a apucat să-l vedă va mai avea o şansă în 2019, căci „Ţinutul din miezul verii” va fi prezentat în seara de gală a Festivalului de anul viitor.



În acest an, juriul a fost format din Doina Modola – critic literar, teatrolog, eseist; Alexa Visarion, – regizor, scriitor, profesor universitar; Alexandru Vasilachi, din Republica Moldova– regizor, actor, scenarist.



În seara de gală a fost prezentat spectacolul „În ochii tăi fermecători” (dramatizare după Gib Mihăescu), al Teatrului „Mihai Eminescu”, din Chişinău, Republica Moldova, care a câştigat FIDC 2017.



„Mulţumim participanţilor, spectatorilor, finanţatorilor şi sponsorilor pentru 10 zile minunate şi vă aşteptăm şi la ediţia viitoare, cu numărul 30, o ediţie aniversară!”, a spus Dan Cogălniceanu, directorul Teatrului „Sică Alexandrescu”.



„S-a încheiat o ediţie a Festivalului Internaţional de Dramaturgie Contemporană, una mai ridicată valoric decât cea din 2017, când am avut prima ediţie internaţională. Asta ne dorim, de la an la an, Festivalul să crească. Pentru următoarea ediţie, cea din 2019, trebuie să ne pregătim mult mai bine şi poate anul viitor vom avea aici spectacole invitate din oraşe cu care Braşovul este înfrăţit”, a spus George Scripcaru, primarul municipiului Braşov, în seara de gală a Festivalului.





Iată câștigătorii FIDC 2018 desemnați de juriul festivalului:



Marele Premiu:

Spectacolul „Ţinutul din miezul verii” de Tracy Letts, regia Vlad Massaci, Decor/Costume Iuliana Vîlsan – Teatrul Mic, Bucureşti



Premiul pentru regie:

Szabo K. István – pentru regia spectacolului „Jocul pisicii” de István Örkény – Csokonai Szinhaz Debrecen, Hungaria



Premiul pentru scenografie:

Maria Miu – pentru scenografia spectacolului „Refugiul” de Jennifer Haley, regia Horia Suru – Teatrul Odeon, Bucureşti



Premiul pentru cea mai bună actriţă:

Maia Morgenstern – pentru rolul Führerin din spectacolul „La ordin, Führer!” de Brigitte Schwaiger – Teatrul Evreiesc de Stat, Bucureşti



Premiul pentru cel mai bun actor:

Tite Komakhidze – pentru rolurile Emil, Gogu și Viorel din spectacolul „Despărţitorul” de Ion Sapdaru – “Ilia Chavchavadze” Professional State Drama Theatre, Batumi, Georgia.



Premiul special al Juriului:

Spectacolului „În container (Graniţa)” de Constantin Cheianu – Kherson Regional Academic Music and Drama Theatre „Mykola Kulisha”, Kherson, Ucraina



Premiul onorific de excelență:

Spectacolul „Stage Dogs” de Florin Piersic Jr., cu Marcel Iureș și Florin Piersic Jr. – Teatrul Act, București (premiu acordat în afara concursului)