Festivalul de Dramaturgie Contemporană la Braşov, 3 - 10 Decembrie 2016

Descriere foto: Festivalul de Dramaturgie Contemporană la Braşov; Sursa foto: teatrulsicaalexandrescu.ro



70 de ani de teatru la Braşov, sărbătoriţi cu un Festival de tradiţie.



Teatrul „Sică Alexandrescu” Braşov îi invită pe braşovenii iubitori de artă dramatică la opt zile de teatru contemporan.



Începând cu anul 1978, Teatrul Sică Alexandrescu este iniţiatorul şi organizatorul Festivalului de Dramaturgie Contemporană, un festival care de-a lungul timpului a căpătat notorietate, chiar dacă pentru o perioadă, a fost intrerupt.



Festivalul de Dramaturgie Contemporană, Braşov este un festival de tradiţie.



În perioada 3–10 decembrie 2016, se va desfăşura cea de-a XXVII-a ediţie a Festivalului de Dramaturgie Contemporană, eveniment ce coincide cu aniversarea a 70 de ani de la înfiinţarea teatrului de stat din Braşov.





Conform tradiţiei, festivalul are caracter competiţional, premiile acordate fiind: Marele Premiu - Premiul pentru cel mai bun spectacol, Premiul pentru cel mai bun regizor, Premiul pentru cea mai bună scenografie, Premiul pentru cea mai bună actriţă, Premiul pentru cel mai bun actor şi Premiul special al juriului.



Pentru prima dată, teatrul-gazdă nu mai are spectacole în competiţie şi a programat un singur spectacol, în afara concursului, pentru a se evita situațiile din edițiile trecute, când organizatorii erau și premianți.



Tot în premieră, juriul de anul acesta al Festivalului este compus din trei actori, trei personalităţi ale teatrului braşovean: Virginia Itta Marcu, Costache Babii şi Mircea Andreescu.



Festivalul de Dramaturgie Contemporană 2016 va aduce la Braşov opt trupe profesioniste de teatru, din Bucureşti, Sibiu, Sf. Gheorghe şi Chişinău, ale căror spectacole au fost realizate în ultimul an.



Va fi în acelaşi timp o sărbătoare a Teatrului „Sică Alexandrescu”, mai ales că se împlinesc 70 de ani de la primul spectacol pe această scenă.





Biletele pentru spectacolele ce se vor juca pe scena braşoveană au fost puse în vânzare de săptămâna trecută, la casa de bilete a teatrului Teatrului „Sică Alexandrescu”.



Programul este de marţi până vineri, între orele 11.00 –19.00, şi sâmbătă şi duminică între orele 15.00 -19.00.



Spectacolele prezentate în deschiderea şi Gala Festivalului (prima şi ultima zi de festival) costă 45 de lei , categoria II (rând 11-16, lojă), respectiv 60 de lei, categoria I (rând 1-10). Pentru celelalte zile, biletele costă 40 (categoria II), respectiv 55 de lei (categoria I).



Pentru spectacolele Teatrului „Sică Alexandrescu”, biletele costă 20 de lei.



Doritori să ia parte la evenimente sunt foarte mulţi. Deja un spectacol se joacă cu casa închisă, dar şi la celelalte mai sunt puţine bilete: „Pentru piesa «Domnul Ibrahim şi florile din Coran», a Teatrului Metropolis Bucureşti, care se va juca duminică seară, nu mai sunt bilete, iar la celelalte spectacole, se apropie de epuizare.



În festival vor fi şi două premiere naţionale, cea a Teatrului Evriesc de Stat Bucureşti, şi cea a Centrului Arcub.



Deschiderea, pe 3 decembrie, o face Teatrul Naţional „Radu Stanca” Sibiu, pe 4 decembrie, este rândul Teatrului Metropolis Bucureşti, pe 5 - Teatrul Nottara Bucureşti, pe 6 decembrie - Arcub Bucureşti, pe 7 decembrie - Teatrul Mic Bucureşti, pe 8 - Teatrul Andrei Mureşanu Sfântu Gheorghe, pe 9 decembrie, Teatrul Evreiesc de Stat Bucureşti, iar pe 10 decembrie, spectacolul de gală îl va prezenta Teatrul National „Mihai Eminescu” Chişinău”. Toate sunt spectacole, cu nume mari, de referinţă, ale teatrului românesc.



Manifestarea va include şi evenimente conexe: lansări de carte legate de arta teatrală şi trei expoziţii în foaier, dintre care două de arte plastice şi una de fotografii. Una dintre ele va fi a Iuliei Şchiopu, artista care a oferit, pro bono, designul pentru afişul festivalului, iar cealaltă a pictorului Horia Țigănuș.



În urma concursului se vor acorda şase premii, fiecare dintre ele având şi un echivalent în bani, respectiv Marele Premiu, pentru cel mai bun spectacol (4.000 de lei impozabili), Premiul pentru cel mai bun regizor (2.000 de lei), Premiul pentru cea mai bună scenografie (1.750 de lei), Premiul pentru cel mai bun actor (1.750 lei), Premiul pentru cea mai bună actriţă (1.750 de lei) şi Premiul Special al juriului (1.500 de lei).



Acest festival este foarte important, este un simbol al Braşovului şi, mai mult, chiar pe 3 decembrie, când are loc deschiderea Dramaturgie Contemporană la Braşov, se împlinesc 70 de ani de la primul spectacol al acestui teatru.