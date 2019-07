Festivalul Berii Artizanale - BEER CRAFT, în premieră, anul acesta, la Brașov





Va asteptam in perioada 1-4 august 2019 la un eveniment deosebit dedicat BERII ARTIZANALE !!!In premiera la Brasov vom organiza primul festival outdoor al berii artizanale, iar pe langa prezentarea acestui produs extrem de apreciat in ultimul timp in Romania, va vom incanta cu zeci de alte preparate culinare, dulciuri si alte produse si preparate traditionale romanesti, produse traditionale de ceramica, hand-made si artizanat, precum si doua zile de spectacole artistice cu multe surprize din partea organizatorilor, cu artisti consacrati ai muzicii populare si usoare romanesti.Programul de functionare va fi zilnic intre orele 08.00-22.00.Va asteptam asadar in perioada 1-4 august 2019 pe aleea Tiberiu Brediceanu de Sub Tampa sa petrecem impreuna ca la Oktoberfest, dar de aceasta data chiar in mijlocul verii !!!Organizator eveniment: Mihai Florentina, telefon 0752 952 653