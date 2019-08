Festival pentru iubitorii de jazz, la Castelul Bran și Biserica Evanghelică din Râșnov

Descriere foto: În perioada 23-25 august 2019, va avea loc cea de-a șaptea ediția a Festivalului „Jazz at Bran Castle”, timp în care jazz-ul, frumusețea inegalabilă a Castelului Bran și atmosfera speclială a Bisericii Evanghelice din Râșnov vor deveni polul magnetic pentru toți iubitorii muzicii de calitate; Sursa: jazzevents.ro/





Trei zile de festival pentru iubitorii de muzică jazz, din 23 august, la Castelul Bran și Biserica Evanghelică din Râșnov



Timp de trei zile, jazz-ul, frumuseţea inegalabilă a Castelului Bran şi atmosfera specială a Bisericii Evanghelice din Râşnov vor deveni polul magnetic pentru toţi iubitorii muzicii de calitate. Cea de-a şaptea ediţie a Festivalului „Jazz at Bran Castle” va avea loc în perioada 23 - 25 august 2019 şi are pe afiş 20 de artişti din cinci ţări.



Onoarea deschiderii primei zile a festivalului îi revine bandeonistului italian Daniele Di Bonaventura, secondat de pianistul vulcanic Giovanni Guidi. Proiectul lor, „CLOSER”, va încânta prin poezia şi neliniştea sa, cu o melodie strălucitoare de tango şi blues, în care se regăseşte melancolia Mediteranei.



Cel de-al doilea grup al serii nu necesită pentru cunoscători nicio prezentare: „Tord Gustavsen Trio”, cu cel mai recent album, „THE ALTE SIDE”.



A doua zi de festival va debuta, la orele prânzului, la Biserica Evanghelică din Râşnov. Ambianţa barocă va fi scenariul pentru muzica lui Gavino Murgia Duo, într-un omagiu adus marelui John Coltrane.



Seara va continua la Castelul Bran, începând cu ora 19.00, cu două concerte excepţionale: „Espen Eriksen Trio”, alături de versatilul saxist Andy Sheppard, cu proiectul lor „PERFECTLY UNHAPPY” şi „DREAM WEAVERS”, prezentate de trei muzicieni care surprind de fiecare dată publicul cu prestaţia lor: Gavino Murgia, Nguyen Le şi Mino Cinelu.



Biserica Evanghelică din Râşnov va răsuna, în a treia zi de festival, cu un alt concert unic: Bruno Helstoffer va „chema muzele” pentru un recital de excepţie. Pe măsură ce ultimele acorduri încă vor reverbera, iubitorii de gen se vor muta, pentru ultima seară, în curtea interioară a Castelului, unde violonistul Vincent Courtois va interacţiona cu Daniel Erdmann, Robin Fincker şi Benjamin Moussay în proiectul numit „WEST”. Seara se va închide cu melodiile albumului „RELAXIN IN IRLANDA (ACT)”, unde trompeta lui Julian Wasserfuhr va suna alături de un pian (Roman Wasserfuhr) şi un violoncel (Jorg Brinkmann).



Concertele vor începe vineri, 23 august 2019 şi vor ţine până duminică, 25 august 2019, în Biserica Evanghelică Râşnov, de la ora 12.00 şi la Castelul Bran, de la ora 19.00.



........................................................................................................





PROGRAM (a şaptea ediţie a Festivalului „Jazz at Bran Castle”, 23 - 25 august 2019 ):



Vineri, 23 august 2019



7:00 PM - Castelul Bran

Daniele Di Bonaventura - Giovanni Guidi Duo - Closer

Tord Gustavsen Trio - The Other Side



Sâmbătă, 24 august 2019



12 PM - Biserica Evanghelică din Râșnov

Gavino Murgia Duo - A love Supreme - A tribute to John Coltrane



7:00 PM - Castelul Bran

Espen Eriksen Trio with Andy Sheppard - Perfectly Unhappy

Gavino Murgia, Nguyen Le & Mino Cinelu - Dream Weavers



Duminică, 25 august 2019:



12 PM - Biserica Evanghelică din Râșnov

Bruno Helstroffer - Calling the Muse



7:00 PM - Castelul Bran

Vincent Courtois, Daniel Erdmann, Robin Fincker & Benjamin Moussay - WEST

Julian Wasserfuhr, Roman Wasserfuhr, Jorg Brinkmann - Relaxin' in Ireland



Prețul unui abonament pentru toate cele trei zile de festival este de 500 de lei, în timp ce un bilet pentru o singură zi ajunge la 200 de lei.