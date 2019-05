Festival cu raci, calamari, caracatiţe şi scoici la Braşov, pe Aleea de sub Tâmpa

Descriere foto: În perioada 24 – 26 mai 2019, pe Aleea de sub Tâmpa, se va desfășura „Festivalul Mediteranean”. Vizitatorii vor putea degusta mâncăruri în care racii, calamarii, homarii, caracatiţele sau scoicile vor fi vedetele. La desert cei prezenți se vor bucura de „Delicii turcești”; Sursa: facebook.com/festivalulmediteranean



În ultimul week-end al lunii mai, braşovenii se vor putea bucura de mâncăruri exotice pe Aleea de sub Tâmpa.



Astfel, în perioada 24 – 26 mai 2019, în cadrul „Festivalului Mediteranean”, vizitatorii vor putea degusta mâncăruri în care racii, calamarii, caracatiţele sau scoicile vor fi vedetele.



Organizatorii susţin că bucătarii prezenţi la eveniment vor pregăti o gamă variată de mâncăruri din fructe de mare. Festivalul va fi deschis, în toate cele trei zile, începând de la ora 12.00 până la ora 20.00.



Brașovenii sunt așteptați așadar la „Festivalul Mediteranean” adus la Brașov, în perioada 24-26 mai 2019 pe Platoul Sub Tâmpa. Va fi un eveniment culinar dedicat fructelor de mare și dulciurilor turcești!



Meniul va fi asigurat de Le Oac Oac Bistro, The Street FOOD Lobster, Caravana Racilor, Paella Espana ,Delicii Turcești și Wurst&Knuckles!

Bucătarii vor găti pentru cei prezenți o gamă variată de preparate din fructe de mare!! Veți găsi în meniu preparate pentru gusturi rafinate: calamari, caracatiță, creveți, scoici, midii, homari, raci, paella , Dorada Red Fish și alte bunătăți.