Fără pensii înainte de Paşte

Veste proastă pentru pensionari înainte de Paște. Reprezentanţii Guvernului au anunţat că pensiile nu vor fi distribuite în această săptămână, înainte de sărbătorile pascale, aşa cum s-a întâmplat în ultimii ani.



Motivul invocat este faptul că nu ar fi suficient timp pentru tipărirea fluturaşilor.



Premierul Viorica Dăncilă a anunţat, marţi, că salariile bugetarilor vor fi virate săptămâna aceasta, dar pensiile nu, deoarece va fi o perioadă foarte mare până când se va încasa următoarea pensie.



"Salariile vor intra săptămâna aceasta, înainte de Paşte, pensiile nu şi am să explic de ce. Pensiile se dau între 14 şi 27 ale lunii. Dacă le dăm acum, va fi o perioadă foarte mare până când pensionarii vor lua următoarea pensie. În plus, de abia am terminat cu pensiile pe luna trecută şi este foarte greu să tipărim fluturaşii de pensie" a anunţat premierul Viorica Dăncilă.