Fără autobuzul turistic de pe linia 61 pe Aleea de sub Tâmpa, timp de trei zile

Descriere foto: De joi, 27 iunie 2019, până duminică, 30 iunie 2019, autobuzul turistic de pe linia 61 nu va parcurge porţiunea de traseu de pe Aleea Tiberiu Brediceanu. Schimbarea este determinată de desfăşurarea pe Aleea de sub Tâmpa a evenimentului „Street Food Festival Braşov 2019”; Sursa foto: Primăria Brașov



Reprezentanţii operatorului local de transport în comun au anunţat că de joi, 27 iunie 2019, până duminică, 30 iunie 2019, autobuzul turistic de pe linia 61 nu va parcurge porţiunea de traseu de pe Aleea Tiberiu Brediceanu.



Schimbarea este determinată de desfăşurarea în zona menţionată a evenimentului „Street Food Festival Braşov 2019”, transmite RATBV.



Autobuzul de pe linia 61 parcurge în mod normal un traseu circular: Livada Poştei – Strada Mureşenilor (Piaţa Sfatului) – Strada G. Bariţiu – Strada C. Brâncoveanu – Strada Prundului – Strada Poarta Schei – Strada N. Bălcescu – Strada C. Dobrogeanu Gherea – Aleea T. Brediceanu (Aleea de sub Tâmpa) – Strada C. Dobrogeanu Gherea – Strada N. Bălcescu – Bulevardul 15 Noiembrie 1987 – Strada Agrişelor – Bulevardul Iuliu Maniu – Strada N. Iorga – Livada Poştei.



Pe traseu sunt amenajate nouă staţii de îmbarcare/debarcare, respectiv Livada Poştei – Piaţa Sfatului – Biserica Neagră – Piaţa Unirii (Prundului) – Liceul „Andrei Şaguna” – Nicolae Bălcescu – Aleea „Tiberiu Brediceanu” – Star – Primărie.