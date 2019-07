Făgăraşul îşi va face propriul RAT

Descriere foto: Nemulţumiţi de activitatea operatorilor de transport privaţi care asigurau cursele interne la nivelul oraşului, edilii făgărăşeni au decis să îşi înfiinţeze propriul serviciu de transport; Sursa: bzb.ro



Pentru început, a cumpărat două autobuze vechi de la regia de transport din Braşov, cu 60.000 de lei, iar de la anul vor intra pe trasee mijloace de transport electrice!



Nemulţumiţi de activitatea operatorilor de transport privaţi care asigurau cursele interne la nivelul oraşului, edilii făgărăşeni au decis să îşi înfiinţeze propriul serviciu de transport.



În vederea dezvoltării acestuia, Primăria ar urma să acceseze bani europeni, atât pentru achiziţia de autobuze, cât şi pentru reabilitarea infrastructurii stradale (inclusiv partea pietonală şi amenajarea de piste pentru biciclişti), dar şi pentru amenajarea de garaje sau a unei autogări.



Pentru a putea da drumul la curse de la 1 august, edilii făgărăşeni au achiziţionat de la societatea RATBV două autobuze marca MAZ, pe care aceasta le scosese la licitaţie.



„De la 1 august 2019 vrem să operăm cele două trasee pe care le avem în municipiu şi în acest sens am cumpărat cele două autobuze de la RATBV şi vom mai lua unul second-hand din Germania, fiindcă avem nevoie şi de unul de schimb. Nu am vrut să investim foarte mulţi bani, ci doar cât să putem să ne descurcăm până când vom face achiziţiile pe proiectele cu bani europeni. Vom accesa în total 30 de milioane de euro pe mai multe componente, pe Planul de Mobilitate Urbană.



Vorbim în primul rând de cumpărarea a 10 autobuze electrice, reabilitarea infrastructurii stradale, ce include şi partea de amenajare de piste pentru biciclişti şi refacerea căilor pietonale, dar şi montarea de semafoare inteligente şi de sisteme de informare în staţii”, ne-a declarat primarul Făgăraşului, Gheorghe Sucaciu.



Acesta a mai adăugat faptul că odată cu achiziţia de autobuze electrice ar mai urma să fie înfiinţat încă un traseu, astfel încât să fie acoperit cât mai bine întregul oraş. În ceea ce priveşte autobuzele cumpărate de la RATBV acestea au fost achiziţionate cu un preţ de 30.940 de lei bucata, cu TVA inclus. Autobuzele sunt fabricate din anul 2005, iar unul dintre ele are 811.069 km parcurşi, iar celălalt 708.357 km.