Expoziţie inedită a artistei Diana Ioana Bobeş: „Fără grai”

Descriere foto: „Speechless - Fără grai” (Diana Ioana Bobeş), o colecție de desene ce face referire la lumea animalelor; Sursa: bzb.ro



Tablourile ilustrează diverse animale cu chipuri umane, feminine.



Braşovenii care vor merge până în 25 februarie 2018 la Cafeneaua Hof din Piaţa Sfatului, vor putea admira o colecţie de tablouri semnate de Diana Ioana Bobeş.



Expoziția cuprinde lucrări desenate, simplu, în creion, realizate de tânăra artistă în şapte seri consecutive. Colecția se numeşte „Speechless - Fără grai” şi face referire la lumea animalelor.



„Pentru că animalele nu pot vorbi, le-am dăruit în aceste lucrări prima literă din numele lor româneşti. Literele sunt cele care dau culoare lucrărilor, sugerând exact prăpastia care desparte lumea animală de cea a oamenilor - comunicarea”, a explicat Diana Ioana Bobeş.

Tablourile ilustrează diverse animale cu chipuri umane, feminine.



După cum mărturisește, Diana are o predilecţie către figurile feminine şi pentru animale şi consideră că au o frumuseţe aparte. „Am făcut aceste portrete în anul 2014. Veneam după o pauză lungă şi am văzut într-o zi o persoană care purta o căciulă cu urechi de pisică. Imediat am făcut prima schiţă şi am pus-o pe Facebook. Am primit feedback pozitiv de la foarte multe persoane. Aşa s-a născut proiectul şapte desene în şapte seri. Le-am desenat seara, după muncă, deşi uneori chiar aveam alte treburi de făcut, am găsit de fiecare dată motivaţia şi inspiraţia să le termin”, a detaliat Diana Ioana Bobeş.



Tablourile Dianei Bobeş pot fi achiziţionate la comandă, iar printul se poate face pe diverse materiale: canvas, forex, hârtie. Preţurile variază în funcţie de dimensiunea tabloului şi materialul ales.



Diana Ioana Bobeş a absolvit secţia Ceramică a Liceului de Arte Plastice din Braşov şi lucrează de opt ani ca grafician, fotograf şi ilustrator la revista de timp liber, Zile şi Nopţi. Printre proiectele sale din mediul online se numără şi „Ursul Aerodinamic“, care exprimă aventurile braşoveanului biciclist amator. Diana este pasionată de natură şi activităţi în aer liber şi participă la competiţii de alergare montană.