Expoziție de sculptură la Galeria Europe

„Inside you... inside me”, sub acest generic, Uniunea Artiştilor Plastici – Filiala Braşov a vernisat la Galeria Europe expoziţia de sculptură semnată de Horia Hudubeţ.



Autorul prezintă o serie de busturi create din materiale neconvenţionale, care au drept numitor comun forţa punctului 0, echilibrul dintre diferite temperaturi, stări sau medii.



„Omul din afară” este lucrarea de referinţă.



Prin tehnici inedite născocite de artist, aceasta interacţionează cu fiecare privitor.



Autorul acestui demers are un palmares impresionant cu numeroase proiecte, premii şi este cunoscut iubitorilor de artă şi nu numai, graţie lucrărilor sale de sculptură cinetică, expuse deseori în spaţii publice.



Provocarea aleasă acum de artist ne trimite în universul uman şi se doreşte a fi o invitaţie la autocunoaştere.



În lucrările prezentate, Horia Hudubeţ pune accentul pe fiecare personaj în parte.



Deşi sunt anonime, acestea se destăinuie, îşi exprimă stările prin care au trecut, iar vizitatorii se pot redescoperii prin ele.



Pentru ca experienţa privitorului sa fie mai complexă, lucrările sculptorului sunt completate de o miniexpoziţie de desene, pe aceeasi temă, realizate de fiica sa. Ineditul demers plastic poate fi vizitat gratuit, la Galeria Europe de pe strada Mureşenilor.