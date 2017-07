Expoziție de pisici, în week-end, la Castelul Bran

Descriere foto: Imagini de la primele ediții „Chat Noir, Chat Blanc au Chateau Bran”; Sursa: facebook.com/BranCastleOfficial



Peste 120 de pisici din toată Europa vor putea fi admirate la Castelul Bran, sâmbătă și duminică (1-2 iulie 2017), în cadrul evenimentului „Chat Noir, Chat Blanc au Chateau Bran”, ajuns la ediția a-III-a.



„Cele mai frumoase feline își dau întâlnire la Castelul Bran, în intervalul 1-2 iulie. Clubul „Magnificats” din România organizează o nouă expoziție „World Cat Federation” (WCF), pe meleagurile lui Dracula. Și-au anunțat participarea peste 120 de pisici din toată Europa, publicul putând admira o mare selecție de rase, de la Maine Coon, Ragdoll sau British Shorthair, la Scottish Fold, Don Sphynx sau Selkirk Rex”, precizează Administrația Castelului Bran.



Expoziția de la Castelul Bran va beneficia de un arbitraj internațional de elită, pe lângă arbitrajul tradițional și de finala zilnică (Best in Show), publicul putând admira spectaculosul arbitraj de ring.



Evenimentul „Chat Noir, Chat Blanc au Chateau Bran”, ajuns la a treia ediție, se desfășoară sub patronajul lui Dominic Habsburg, Arhiduce de Austria.



La expoziție va fi prezentată o gamă variată de mâncare și accesorii pentru pisici.



Intrarea la expoziția de pisici este liberă, în intervalul 10.00-17.30, atât sâmbătă 1 iulie 2017, cât și duminică, 2 iulie 2017.



„World Cat Federation” este una dintre cele mai mari federații mondiale de cluburi de pisici de rasă, este înregistrată în Germania și cuprinde peste 370 de organizații, distribuite pe șase continente. „World Cat Federation” participă la consultările Parlamentului European de la Strasbourg, este co-participantă la dezvoltarea legislației pentru protecția animalelor, prin grupurile înființate de organele legislative și prin participarea la audieri parlamentare.



„Magnificats” este singurul club „World Cat Federation” din România, este alcătuit dintr-un grup entuziast de crescători de pisici de rasă și organizează expoziții internaționale de profil conform regulilor WCF.