Expoziţie a producătorilor din Republica Moldova, la Brașov

Descriere foto: Braşovul ar putea găzdui la vară o expoziţie a producătorilor din Republica Moldova: „Fabricat în Moldova“; Sursa: bzb.ro



Braşovul ar putea găzdui la vară o expoziţie a producătorilor din Republica Moldova, sub titulatura „Fabricat în Moldova“.



O delegaţie a Camerei de Comerţ a Republicii Moldova, condusă de preşedintele Sergiu Harea, împreună cu preşedintele Camerei de Comerţ şi Industrie Braşov, Silviu Costea, în prezența reprezentanților autorităților locale brașovene s-au întâlnit astăzi, pentru a discuta primele detalii de ordin organizatoric pentru prefigurarea acestui eveniment.



„Anul acesta este un an special pentru noi, având în vedere centenarul Unirii, dar şi împlinirea a 100 de ani de existenţă a Camerei de Comerţ a Republicii Moldova. Credem că ar fi de dorit un eveniment de prezentare a producătorilor din Republica Moldova şi la Braşov. Noi am mai organizat două evenimente similare la Iaşi şi Ploieşti, cu ajutorul autorităţilor locale din România şi au fost evenimente foarte bune, în urma cărora schimburile economice dintre România şi Moldova au crescut cu 20%. Dorim un parteneriat de acest fel şi cu Braşovul, în care să ne sprijiniţi mai ales din punct de vedere logistic, iar evenimentul să fie unul de succes“, a declarat Sergiu Harea în cadrul întâlnirii.



Iniţiatorii moldoveni intenţionează să invite la acest târg câteva zeci de producători moldoveni din toate sectoarele de activitate, scopul fiind de promovare a producătorilor moldoveni şi dezvoltare a schimburilor economice dintre Republica Moldova şi România.



Potrivit reprezentanţilor Camerei de Comerţ a Republicii Moldova, vor participa producători din industria alimentară şi agricultură, producţie de vinuri, băuturi spirtoase şi sucuri din fructe, industrie, echipamente electronice, servicii, confecţii, încălţăminte, bijuterii şi accesorii. „Practic, vor lipsi doar produsele de carne şi lactate, care au reglementări speciale în Comunitatea Europeană”, a precizat reprezentantul delegaţiei moldovene.



Participarea municipalităţii braşovene ar trebui să includă partea de autorizare şi logistică, asigurarea spaţiilor de desfacere (în corturile sau căsuţele aparţinând Regiei Pădurilor Kronstadt), a utilităţilor, pazei şi salubrizării.



Iniţiatorii şi-ar dori ca expoziţia să fie organizată în Piaţa Sfatului şi/sau zona centrului istoric. Pe lângă standurile propriu-zise, evenimentul va include şi concerte în Piaţa Sfatului sau locaţii adiacente şi seminarii dedicate profesioniştilor din domeniu, organizate la Camera de Comerţ şi Industrie Braşov şi la Centrul Cultural Reduta.



„Vom sprijini cu siguranţă un astfel de proiect şi suntem deschişi şi la alte parteneriate şi colaborări între instituţii din Republica Moldova şi Braşov. Urmează să primim un proiect de parteneriat şi să demarăm efectiv demersurile pentru ca acest lucru să se întâmple. Este un eveniment binevenit, întrucât este o oportunitate culturală şi de afaceri care aduce avantaje ambelor părţi, cu atât mai mult cu cât am primit invitaţia de a participa şi noi la Chişinău, cu producători braşoveni, la un eveniment similar. Apreciem faptul că viitorii noştri parteneri au prezentat o propunere concretă, detaliată, viabilă şi gata de pus în aplicare”, a declarat Costel Mihai, viceprimarul Braşovului.