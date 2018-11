Expoziția Națională de Fotografie Etnografică „Oameni și datini”, la Reduta

Descriere foto: Vernisajul Expoziției Naționale de Fotografie Etnografică „Oameni și datini”, va avea loc joi, 29 noiembrie 2018, în foaierul Centrului Cultural „Reduta”



Pentru al patrulea an consecutiv, la Centrul Cultural Reduta, brașovenii vor descoperi, prin intermediul fotografiei, cei mai frumoşi oameni şi cele mai interesante obiceiuri din ţara nostră.



Serviciul Cultură Tradițională din cadrul Centrului Cultural „Reduta”, îi invită pe brașoveni și pe turiști joi, 29 noiembrie 2018, începând cu ora 13:00, la vernisajul Expoziției Naționale de Fotografie Etnografică „Oameni și datini”, care va avea loc în foaierul Centrului Cultural „Reduta”.



Și în acest an, pentru al patrulea an consecutiv, Serviciul Cultură Tradiţională a fost organizatorul unui concurs național de fotografie etnografică unde s-au înscris peste 40 de fotografi ale căror lucrări acoperă diferite zone etnografice ale ţării.



Desfășurat în perioada 20 septembrie – 26 octombrie 2018, concursul a fost structurat în două secțiuni – portret și momente etnografice, câștigătorii acestei ediţii fiind:



Marele premiu „Oameni și datini” – Nagy Botond, Tg. Mureș – În așteptare



Secțiunea „Portret”



Premiul I – Vlad Dumitrescu, Brașov – Iubire eternă

Premiul al II-lea – Robert Mezin, Reșița – Old memories

Premiul al III-lea – Alexandru Bugneru, Alba Iulia – Așteptări



Secțiunea „Moment”



Premiul I – Flavian Săvescu, Oțelu Roșu – De dimineață

Premiul al II-lea – Vlad Dumitrescu, Brașov – Fast food

Premiul al III-lea – Both Gyula, Tg. Mureș – Fărșang

Premiul special Centenar – Dinu Constantin, Făgăraș – Ospeție



„Expoziția cuprinde pe lângă fotografiile câștigătoare, cele mai bune lucrări cu caracter etnografic, din domeniul culturii tradiționale materiale sau imateriale – obiecte de patrimoniu cultural tradițional, obiceiuri, costume populare, portrete, ocupații și arhitectură tradițională. Pe măsură ce elementele de civilizaţie sătească dispar, fotografia etnografică rămâne una dintre puţinele surse de informare în domeniu”, au explicat organizatorii.



Expoziţia din foaierul Centrului Cultural „Reduta” va fi deschisă publicului braşovean în perioada 29 noiembrie – 12 decembrie 2018.