Expoziția „Déviations”, la Muzeul de Artă, în sezonul cultural România-Franța 2019

Braşovenii sunt aşteptaţi, miercuri, 10 iulie 2019, de la ora 13.00, la vernisajul expoziţiei „Deviations”. Expoziţia va fi găzduită de Muzeul de Artă Braşov, unde vor fi şi invitaţi din Franţa. Asta pentru că evenimentul se desfăşoară în cadrul sezonului cultural România-Franţa 2019 şi a International Festival of Extraordinary Textiles (FITE).





Muzeul de Artă Brașov organizează, cu sprijinul Muzeului de Etnografie Brașov, în perioada 10 iulie - 29 septembrie 2019, expoziția „Déviations". Expoziţia se desfăşoară în cadrul sezonului cultural România-Franța 2019 şi a International Festival of Extraordinary Textiles (FITE).



Partenerii expoziţiei sunt: Institutul Francez Bucureşti, HS Projets, Institutul Cultural Român, Musée Bargoin, Clermont Auvergne Métropole, Les Arts et Mouvants, Naco Paris şi Studio Wudé.



Vernisajul expoziției va avea loc miercuri, 10 iulie 2019, de la ora 13.00, la sediul Muzeului de Artă Brașov din B-dul. Eroilor nr. 21 (lângă Hotel Capitol).



Expoziţia reuneşte creaţii de artă textilă (costume, măşti, tapiserii, podoabe, fotografii, instalaţii video), singulare, profund personale, realizate din diverse materiale, care demonstrează că întotdeauna este posibil să urmezi o altă cale faţă de cea impusă de societate, de educație, de economie şi de natură.



„Depășind regulile putem să ne deschidem spre o altă realitate, utopică şi poetică. Prin diversitatea materialelor utilizate este întruchipată multitudinea identităților, memoriilor şi relațiilor interumane care marchează imaginarul colectiv al societăților moderne şi subliniază că circulația persoanelor, ca și a resurselor, obiectelor și a ideilor, este o parte esențială și determinantă a istoriei umanității. Expoziţia invită vizitatorul să se delecteze într-o manieră critică şi să reflecteze asupra marilor probleme cu care se confruntă societățile moderne, care afectează toate țările și influenţează modul în care privim lumea și maniera în care ne raportăm la Celălalt”, explică organizatorii.



Expoziția „Deviations” va rămâne la Muzeul de Artă Braşov până în 29 septembrie 2019.