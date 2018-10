Expoziţia „15 Keys to Secret Chambers”, la Castelul Bran

Expoziţia „15 Keys to Secret Chambers”, semnată de Costin Chioreanu, se deschide sâmbătă, 13 octombrie 2018, la Castelul Bran.



Născut în România, designerul Costin Alexandru Chioreanu este recunoscut, în principal, în afara graniţelor pentru puterea sa de a exprima nevăzutul în termeni grafici.



Mulţi oameni din preajma sa au căutat să explice ce anume l-a influenţat pe Chioreanu pentru a prezenta lumii acea manifestare a lucrurilor care nu se văd. Unii au pus totul pe seama sângelui şi a descendenţei sale dintr-o familie cu origini transilvănene, acel ţinut care ne îndeamnă pe toţi la asocieri cu socoteli mistice. Alţii au crezut că puterea de expresie a venit odată cu el în lumea fizică, din spatele cortinei care acoperă acel necunoscut de nepătruns. În schimb, cu un singur fapt au putut cădea cu toţii de acord şi acesta e încă valabil.



Abilităţile lui Chioreanu în dimensiunea expresiilor vizuale au mers în tandem cu fervoarea pe care avut-o încă din copilărie faţă de cea mai întunecată muzică, heavy metal-ul. Treptat, a ajuns să se integreze printre acei idoli, compozitori de sonorităţi întunecate, iar astăzi îl găsim în cele mai înalte cercuri formate de muzicienii preocupaţi de o astfel de latură.



În 2018, Costin Chioreanu sărbătoreşte 15 ani de când crează sub numele Twilight 13 Media. „15 Keys to Secret Chambers” este titlul uneia dintre modalităţile de celebrare, care se întâmplă să fie unica experienţă de aşa natură în plan local. Vorbim despre o expoziţie care adună lucrări ce au ca numitor comun o atmosferă sumbră şi o amprentă a magicului, ivite din imaginarul unui artist care a simţit întotdeauna o deschidere către miturile din Transilvania.



Expoziţia „15 Keys to Secret Chambers” oferă vizitatorului prilejul de a descoperi Castelul Bran într-o nouă formă, una ivită prin căile imprevizibilului.



Camerele castelului vor imprima astfel o nouă percepţie privitorului, graţie lucrărilor expuse care vor transforma natura spaţiului.



Perioada 13 octombrie – 30 noiembrie 2018 va fi dedicată necunoscutului magic când oaspeţii castelului sunt invitaţi să treacă prin 15 portaluri bidimensionale ce îi vor îndruma pe drumurile alese de instinct şi raţiune. Cele 15 chei pot trimite invitaţii către spaţii din castel care nu au mai fost pătrunse până atunci, iar unele dintre acestea pot atrage anumiţi indivizi acolo pentru totdeauna. Umblă vorba în lume că „imaginaţia e puntea dracilor către minte”, dar cum trăim în vremuri în care mai întâi cercetăm şi apoi (poate) credem, n-avem decât să aflăm.



