Experții finlandezi vor să sprijine Brașovul în domeniul smart-city. Propunerea a fost făcută de ambasadorul Finlandei în România

Primarul Allen Coliban s-a întâlnit astăzi cu Excelența Sa d-na Marjut Akola, Ambasadorul Finlandei în România, care s-a oferit să intermedieze un dialog între municipiul Brașov și parteneri finlandezi pe tema smart city. Discuția - prima purtată vreodată în Brașov între un primar și un ambasador prin intermediul unei platforme on-line - a fost foarte aplicată, partea finlandeză urmărind înființarea unui forum româno-finlandez de orașe inteligente pentru a facilita dialogul între părțile cheie interesate din România și Finlanda în acest sector.





„Astăzi am avut onoarea de a avea o discuție cu Excelența Sa, Ambasadorul Finlandei în România: Este prima întâlnire oficială între Primăria Brașov și un ambasador în România desfășurată on-line. Ne-am adaptat la contextul dat de Covid. Întâlnirea a fost una foarte plăcută, în contextul invitației pe care am primit-o de a face parte din forumul de smart-cities. Brașovul, în direcția de smart-city, are lecții și practici pe care le poate prezenta cu mândrie - cum ar fi tranziția către un transport public «verde» și electric, dar, totodată, avem subiecte de discutat în care avem nevoie de expertiză din alte părți și putem folosi experiența finlandeză în termeni de dezvoltare urbană, cu atât mai mult cu cât dezvoltăm Planul Urbanistic general în această perioadă, waste-management - managementul deșeurilor, cu atât mai mult cu cât Brașovul este dator să-și găsească ambiția în sensul colectării selective și a unei rate crescute de reciclare. Sunt subiecte importante pentru Brașov, sunt subiecte importante pentru România, în care colaborarea cu Finlanda este foarte importantă. A fost o primă întâlnire, o primă discuție din care pornesc cu foarte multe energii pozitive și de-abia aștept toate aceste lucruri să se concretizeze în proiecte importante pentru Brașov“, a declarat primarul Allen Coliban.





Potrivit ambasadorului Finlandei, din cauza restricțiilor actuale, discuțiile în cadrul forumului ar putea avea loc într-un format online, în timpul unui webinar ce va fi organizat în lunile următoare, cu o agendă dezvoltată în jurul priorităților Brașovului în acest domeniu, cum ar fi poluarea aerului și poluarea sonoră, descongestionarea traficului, gestionarea deșeurilor și necesitatea de a aborda cererea crescută de eficiență energetică.





„Ambasada Finlandei și organizația finlandeză de promovare a comerțului Business Finland cooperează cu cei mai importanți experți și companii din industria finlandeză pentru a-i sprijini în construirea parteneriatelor lor globale. Smart city este unul dintre domeniile noastre prioritare în România și Europa Centrală, unde vedem mult potențial de cooperare reciproc avantajoasă și schimb de know-how“, a declarat Excelența Sa, arătându-se interesată de prioritățile Brașovului în acest domeniu și confirmând, totodată, că Brașovul este unul dintre orașele cele mai cunoscute din România pentru apropierea de conceptul și politicile „smart-city“.





Finlanda este recunoscută pentru competența sa în domenii precum energia, tehnologiile verzi (cleantech) și mobilitatea inteligentă. Orașele finlandeze au câștigat atenție internațională datorită implementării multor soluții interesante de orașe inteligente legate de eficiența energetică, gestionarea deșeurilor, clădiri și planificare urbană, mobilitate durabilă și digitalizare. Helsinki este clasat an de an ca una dintre cele mai inteligente capitale din lume. Finlanda este lider în Europa în ceea ce privește dezvoltarea orașelor inteligente, folosindu-și resursele pentru a crea noi modele de afaceri și o planificare urbană eficientă.





Ceea ce este unic în abordarea finlandeză este că orașele oferă platforme companiilor unde pot testa noi soluții în medii din viața reală. Finlanda a dezvoltat o cultură puternică a programelor pilot și de testare, ceea ce face mai ușoară implementarea doar a celor mai bune soluții.