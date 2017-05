Experiență inedită - lectură de literatură SF, pentru nevăzători, din alfabetul Braille

Descriere foto: Sâmbătă, la Nec's Bistro, se citește science-fiction și fantasy în alfabetul Braille; Sursa: bzb.ro , antares-club.ro; Sursa foto: cyd.ro



Sâmbătă, 20 mai 2017, de la ora 16.00, la Nec's Bistro (strada Iuliu Maniu nr. 43), braşovenii sunt aşteptaţi la o după-masă de lectură în premieră absolută. Se va citi science-fiction şi fantasy în alfabetul Braille.



Lectura este organizată de Asociaţia Antares Science-Fiction & Fantasy Club Braşov împreună cu Asociaţia Nevăzătorilor filiala Braşov, proiectul fiind inițiat de Clubul Antares.



„Reunind textele literare ale unor membri ai clubului Antares, s-a concretizat «Colecţia de povestiri science-fiction şi fantasy pentru prietenii noştri nevăzători» - tipărită în alfabetul Braille. De unde a plecat ideea acestei colecţii? În vara anului trecut, stând pe o bancă în parc, am auzit lângă mine doi tineri vorbind, care îşi împărtăşeau impresii despre o producţie cinematografică din domeniul science-fiction. Comentau şi povesteau cu entuziasm despre personaje, acţiuni, sunete, muzică, timbrul vocilor, şuieratul armelor ... Intrigată, am tras mai departe cu urechea, devenind interesată. După un timp, cei doi tineri au ajuns la finalul discuţiei. Şi, cum fac parte din singurul club de science-fiction din Braşov, nu mi-am putut înfrâna curiozitatea. Nu pot ascunde faptul că am foarte mirată să descopăr faptul că cei doi tineri erau ... nevăzători. Dar pasionaţi de filme science-fiction! Şi de literatura science-fiction, după cum am aflat de la ei. Din păcate, spuse băiatul, nu există în România cărţi de literatură science-fiction pe care să le poată citi. Nici măcar audio-books. Iar în acest caz, bariera între ei, ca grup defavorizat şi noi, un club de nişă, nu mi s-a părut un obstacol de nesurmontat. Ba dimpotrivă, pot afirma că ne aflăm de aceeaşi parte a barierei!”, a povestit Anamaria Borlan , preşedinte club Antares.



Acest concept al clubului Antares, numit Proiectul Braille, nu se va opri însă aici. Pe viitor, vor fi editate următoarele volumule ale Colecţiilor de povestiri science-fiction şi fantasy pentru nevăzători, atât în format Braille şi clasic cât şi în format audio-book.



Așadar Clubul Antares și Asociația Nevăzătorilor Brașov vă invită, sâmbătă 20 mai 2017, începând cu ora 16:00, la Nec’s Bistro (strada Iuliu Maniu nr. 43 Brașov), la o după-amiază de lectură în premieră absolută. Se citește science-fiction și fantasy în alfabetul Braille!



Textele fac parte dintr-o antologie special creată pentru nevăzători şi poartă semnăturile autorilor Doina Roman, Cristina Ghidoveanu, Rodica Bretin, Voicu Bugariu, Sergiu Someşan, Liviu Surugiu, Tănase Gheorghe, Flavia Drăguşin, Ramona Mândrea şi Anamaria Borlan.