Eveniment cultural pentru și cu persoane cu dizabilități, la Brașov

Descriere foto: Brașovul va găzdui în week-end un eveniment cultural pentru și cu persoanele cu dizabilități. Dans tricolor, vineri, în Piaţa Sfatului. 250 de persoane îmbrăcate în culorile drapelului național; Sursa: facebook.com/apdfsfharalambie.brasov





Brașovul va găzdui în week-end un eveniment cultural pentru și cu persoanele cu dizabilități! Printre acțiuni se numără și un „dans tricolor”, vineri, în Piaţa Sfatului. 250 de persoane vor participa îmbrăcate în culorile drapelului național.



Vineri şi sâmbătă (28 și 29 septembrie 2018), la Sala Patria, persoanele cu dizabilităţi îi aşteaptă pe brașoveni la „Arta – între talent şi dăruire”, un eveniment cultural organizat de Asociaţia pentru Persoane cu Dizabilităţi Fizice Sf. Haralambie Braşov, finanţat de municipalitate.



Cei interesaţi vor putea participa la diverse ateliere de artizanat şi meşteşuguri, susţinute de artizani din Ţara Bârsei, vineri, 28 septembrie 2018 de la ora 11.00, dar şi sâmbătă, 29 septembrie 2018, de la ora 9.00.



Tot vineri, dar de la ora 16.00, va avea loc un flashmob în Piaţa Sfatului, unde sunt aşteptaţi peste 250 participanţi ce vor dansa pe o melodie tradiţională românească, îmbrăcaţi în culorile tricolorului, astfel formând un steag imens, tematica fiind sărbătoarea Centenarului Marii Uniri.



Sâmbătă 29 septembrie 2018 este pregătit la Sala Patria un spectacol de dans şi modă adaptată, intitulat „Din inimă pentru voi” și susţinut de echipe formate din tineri cu dizabilităţi şi dansatori valizi, cu un program special pentru copii şi tineri, de la ora 13.00 şi un program pentru publicul larg, de la ora 17.00.



La eveniment vor participa 5 organizaţii ale persoanelor cu dizabilitati din România, alături de copii din unităţile de învăţământ din Braşov şi este invitată specială o organizaţie din Polonia (Asociatia „I and You” Lomza).



„Obiectivul general al proiectului constă în utilizarea dansului ca factor de integrare socială pentru persoanele cu dizabilităţi şi promovarea tradiţiilor şi meşteşugurilor populare româneşti. Proiectul este relevant în ce priveşte priorităţile strategice pentru Cultură ale Municipiului Braşov, aducând un plus de valoare prin accesul la artă şi cultură pentru grupurile defavorizate, prin dimensiunea europeană a acestuia precum şi prin marcarea Centenarului Marii Uniri.



Dorim să promovăm şi să susţinem ideea de unitate în diversitate cu idealuri de accesibilitate, libertate, toleranţă şi integrare iar programul susţinut sa fie de un real impact civic si educativ asupra tuturor celor prezenţi. Vă invităm să fiţi alături de noi la acest eveniment deosebit”, este mesajul pe care îl transmite preşedintele Asociaţiei pentru Persoane cu Dizabilităţi Fizice Sf. Haralambie Braşov, Leizeriuc Ciprian.







PROGRAMUL FESTIVALULUI „Arta – între talent şi dăruire”:



28 SEPTEMBRIE 2018



Ateliere de artizanat și meștesuguri – pictură pe lemn, țesătorie, olarit, artă decorativă



De la orele: 11.00, 13.30, 16.00

Loc desfășurare: Sala Patria (Filarmonica Brașov)

Flash – mob „Bucuria diversității”, de la ora 16.00, în Piața Sfatului



29 SEPTEMBRIE – 2018



Ateliere de artizanat și meșteșuguri – pictură pe lemn, țesătorie, olărit, artă decorativă



De la orele : 9.00, 11.00

Loc desfașurare: Sala Patria (Filarmonica Brașov)

Ora 13.00 - Spectacol de dans adaptat „Din inimă pentru voi”, prima reprezentație - pentru copii și tineri

- prezentare de modă adaptată pentru persoane cu dizabilități;

- dans adaptat cu coregrafiile pregătite de cele 5 trupe din România și invitații speciali din Polonia;



Participă:



Din Romania:

- Asociația pentru Persoane cu Dizabilitati Fizice "Sf. Haralambie" Brasov;

- Asociația Handicapatilor Neuromotor Arges;

- Fundația Alpha Transilvana Tg. Mureș;

- Asociația de Sprijin a Copiilor Handicapați Fizic Călărași;

- Asociația Persoanelor cu Handicap Sporting Club Galați;



Din Polonia – invitati speciali: Asociația „I and You” Lomza



Loc desfășurare: Sala Patria



Ora 17.30 – Spectacol de dans adaptat ”Din inimă pentru voi” – a doua reprezentație - pentru publicul larg

- prezentare de modă adaptată pentru persoane cu dizabilități

- dans adaptat cu coregrafiile pregătite de cele 5 trupe din România și invitații speciali din Polonia.

Loc desfășurare: Sala Patria