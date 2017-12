Eveniment caritabil: „Meciului Stelelor de Crăciun”, a treia ediţie

Descriere foto: „Meciul Stelelor de Crăciun”, eveniment caritabl (ediția din 2016); Sursa foto: liga2.prosport.ro ; Sursa: bzb.ro



Clubul Sportiv „Colţea 1920” Braşov împreună cu Academia „Celta” Braşov organizează miercuri, 20 decembrie 2017, de la ora 19.00, a treia ediţie a evenimentului caritabil „Meciul Stelelor de Crăciun”.



Singura echipă de futsal din Braşov, „Colţea 1920” se va duela cu o echipă formată din vedete ale Braşovului, într-un joc devenit tradițional, care are scop caritabil. În anii trecuţi confruntarea a asigurat un spectacol agreabil la Sala Sporturilor „Dumitru Popescu Colibaşi”.



Dacă la primele două ediţii s-au strâns jucării pentru copiii din centrele de plasament, la ediţia din acest an organizatorii şi-au propus să facă mai mult.



Anul acesta intrarea la „Meciul Stelelor de Crăciun” se va face pe baza unei donaţii în haine sau alimente neperisabile (ulei, zahăr, făină, orez, conserve etc).



„Este un eveniment de suflet pentru noi toţi cei de la «Colţea 1920» şi Academia «Celta Braşov». Toată lumea din club se implică cu bucurie în acest proiect. Cred că e important să ne gândim şi la cei care au nevoie de atenţie şi de ajutor. În anii trecuţi am reuşit să implicăm comunitatea din Braşov în acest proiect şi am reuşit să adunăm foarte multe cadouri pentru micuţi. La primele două ediţii am jucat cu «casa închisă» şi acest lucru m-a bucurat foarte mult. Sper ca şi în acest an să reuşim să strângem cât mai multe cadouri pentru cei care au nevoie. Vreau să le mulţumesc tuturor celor din club şi vedetelor care de-a lungul anilor s-au implicat în acest proiect”, a explicat, preşedintele CS Colţea 1920 Braşov, Ciprian Jurubescu.



„Meciul Stelelor de Crăciun” a fost inclus în proiectul GIIG (Get Inclusive In the Game), un program derulat de Erasmus împreună cu Uniunea Europeană. Prin acest program cei de la „Colţea 1920” Braşov promovează activităţile voluntarilor în sport, incluziunea socială sau eradicarea rasismului.