Eveniment caritabil: „Între chin și amin”, film document în premieră la Sala Patria

Premiera filmului „Între Chin și Amin" purtând semnatura regizorul Toma Enache are loc la Sala Patria, în data de 5 noiembrie 2019. Este un eveniment caritabil, toate fondurile urmând să se îndrepte către un proiect social



Premiera filmului „Între Chin și Amin” purtând semnatura regizorul Toma Enache are loc la Sala Patria, în data de 5 noiembrie 2019, începând cu ora 19.00. Manifestarea este un eveniment caritabil organizat de Rotary Club Burg Transilvania Brașov, cu sustinerea Primariei Municipiului Brasov.



Un film document, o poveste tulburatoare de viata, despre „fenomenul Pitesti’’, cel mai monstrous proiect de spalare a creierelor, „Între Chin și Amin’’ este un omagiu adus tuturor oamenilor care au suferit în temnițele comuniste în perioada 1945-1989. Este un film document despre rezistenta prin credinta, despre onoare și iertare.



Alaturi de regizor, la evenimentul de marți seara de la Sala Patria, vor fi prezenți mai mulți actori care au jucat în acestui film.



Fondurile stranse în cadrul acestui eveniment se vor îndrepta înspre un proiect caritabil.





Braşovenii o vor putea vedea pe marele ecran de la Sala Patria pe Kira, fiica în vârstă de 23 de ani a fostului fotbalist Gică Hagi!



În rolurile principale, în filmul românesc „Între Chin și Amin” se află Kira Hagi și Vali V. Popescu.



Filmul este un omagiu adus tuturor oamenilor care au suferit în temnițele comuniste, în perioada 1945-1989. Pelicula „vorbeşte” despre rezistenţa prin credinţă, despre onoare și iertare. În fapt, este prezentată povestea unui tânăr compozitor, Tase Caraman, care ajunge la „reeducare” în închisoarea de la Piteşti. El reuşeşte, cu ajutorul credinţei, să supravieţuiască torturilor cumplite, apoi îi compune logodnicei sale „Odă lui Dumnezeu”, muzică ce o salvează.



Din distribuție mai fac parte: Constantin Cotimanis, Ana Pârvu, Ciprian Nicula, Ioachim Ciobanu, Laurențiu Stan, Csaba Ciugulitu, Victoria Cociaș, Teodora Calagiu Garofil, Dragoș Stoica, Bogdan Sălceanu, Iany Panait, Remus Stănescu, Adrian Culețu, Mircea Taiss, Iulian Trăistaru, Armand Crișan, Ștefan Gota, Petrică Moraru, Alexandru Mereuță, Adrian Anghel, Daniel Nițoi, Cătălin Bocârnea, Michael Szegedi, Stelică Murariu, Octav Bjoza, George Stanca, Daniel Sin, Alin Ailioaei, Tina Malamă, Tașcu Lala, Vlad Buzea.



De menționat participarea extraordinară a actorilor: Ion Dichiseanu și Cezara Dafinescu.



„Am avut ocazia să fac parte dintr-un proiect datorită căruia simt ca am crescut brusc cu 20 ani. Este vorba despre un film care are ca temă experimentul de la Pitești, unde s-au întâmplat lucruri atât de cumplite. Abia acum am înțeles dimensiunea acelei tragedii”, scria Kira Hagi pe pagina ei de Facebook, în urmă cu un an.



„Experimentul Piteşti” a fost o metodă de „reeducare” aplicată de comunişti, în perioada 1949-1952. Deţinuţii erau torturaţi prin metode cumplite, cu scopul de a „le spăla conştiinţa”. Acolo au fost întemniţaţi şi torturaţi în principal deţinuţi politici care s-au opus instaurării comunismului.



Regizorul Toma Enache: „ÎNTRE CHIN ȘI AMIN este un film clasic, care aduce în fața spectatorilor o poveste tulburătoare de viață, petrecută într-una din cele mai crunte perioade din istoria modernă - reeducarea din pușcăriile comuniste.



Filmul are la bază întamplări reale care m-au marcat puternic atunci când le-am aflat, indiferent că s-au întamplat în închisoarea din Sighet, în cea din Piteşti sau în altă parte. Discuțiile pe care le-am avut cu câțiva supravieţuitori m-au ajutat să înteleg şi mai bine evenimentele din acea perioadă. Biografiile personajelor principale înglobează lucruri teribile, trăite de mii de deținuți politici din perioada comunistă, însă conțin şi esenţa unor caractere unice şi extrem de puternice.



Intenția mea a fost să arătăm că există o altă lume dincolo de această lume concretă, o lume suprasensibilă, cu valori transcendente (dragostea, Dumnezeu, binele), că există o valoare superioară vieții, care are ca efect tocmai triumful acesteia, atunci cand totul pare pierdut.”



Intrarea este nerecomandată copiilor sub 15 ani, pentru duritatea scenelor și a limbajului.