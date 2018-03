Eveniment caritabil la Patinoarul Olimpic Brașov: „The Ice Wolves”

Mai mulți liceeni braşoveni, coordonaţi de Laura Constantin, o adolecentă de 15 ani, sportivă a clubului Corona Braşov, au gândit şi organizat o acţiune pe cât de frumoasă ca idee, pe atât de utilă, deoarece principalul ei scop este unul caritabil, banii strânşi în urma evenimentului urmând să ajungă la o familie aflată în nevoie, din zona Făgăraşului.



Prin programul GROW, organizat de Şcoala de Valori în parteneriat cu AIESEC, Laura Constantin şi colegii ei vor fi gazdele unui eveniment caritabil care se va desfăşura sub numele de „The Ice Wolves”, sâmbătă, 10 martie 2018, la Patinoarul Olimpic din Braşov, începând cu ora 12.00.



În cadrul acestuia, spectatorii prezenţi vor putea vedea un meci demonstrativ între hocheiştii seniori şi micuţii de la centrul de copii şi juniori al secţiei de hochei. Cei prezenți pot patina alături de jucătorii favoriţi şi la final pot face poze şi pot lua autografe dacă îşi doresc. Pentru ca atmosfera să fie plăcută, organizatorii au pregătit prăjiturele şi surprize pentru cei prezenţi.



În cadrul evenimentului caritabil, „The Ice Wolves”, fanii își pot întâlni hocheistul preferat.



Laura Constantin a explicat că a ales ca tema acţiunii să fie una sportivă, pentru că şi ea vine din zona sportului, fiind handbalistă la centrul de copii şi juniori al Coronei.



„După o lună de workshop-uri cu traineri din ţară şi străinătate, pe diferite teme de dezvoltare personală, la final am avut opţiunea de a organiza singuri un eveniment în care să implicăm şi comunitatea locală. Evenimentul putea fi educaţional, cultural sau sportiv. Desigur, venind din sport, mi-am dorit să organizez un eveniment sportiv. Aş fi putut alege handbalul, dar am considerat că e mai bine să implicăm comunitatea la un sport mai puţin promovat în rândul tinerilor şi să le dăm posibilitatea celor prezenţi să vadă cum arată patinoarul olimpic, să vadă cum este echipamentul hocheiştilor şi nu în ultimul rând să intre pe gheaţă alături de ei”, a povestit Laura Constantin.



La evenimentul de sâmbătă, intrarea se va face în baza unei donaţii de 10 lei, iar banii strânşli vor ajunge la familia Racoţea, din Făgăraş.



Este vorba de o familie formată dintr-un tată, care a avut nişte probleme de sănătate şi are un picior amputat, care îşi creste singur copiii dupa ce mama lor a murit din cauza unei boli incurabile. Micuţii de 5, 6, 7 şi 8 ani cresc sub tutela tatălui, în vreme ce alţi doi copii ai familiei, cu vârsta de 13 şi 14 sunt la centrul de plasament din Ghimbav. Condiţiile în care tatăl împreună cu cei mici locuiesc nu sunt deloc bune şi de aceea un ajutor ca să poată ducă o viaţă puţin mai bună ar fi binevenit.



„Dacă ne-am uni mai des în astfel de acţiuni, am putea face măcar lumea din jurul nostru mai bună”, au explicat organizatorii acțiunii caritabile.





Evenimentul cu scop caritabil „The Ice Wolves”, are loc sâmbătă, 10 martie 2018, la Patinoarul Olimpic din Braşov, începând cu ora 12.00.



Preț intrare: 10 lei.

GROW este un program de educaţie nonformală organizat de Şcoala de Valori în parteneriat cu AIESEC. Programul GROW se concetrează asupra tinerilor liceeni, acesta desfaşurându-se în sesiuni ţinute de traineri internaţionali ce urmăresc să îndrume adolescenţii înspre tainele dezvoltării personale, teamworkului şi ale lidershipului.