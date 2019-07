„Europa, în 100 de benzi desenate”, provocare pentru artiștii brașoveni

Festivalul de Benzi Desenate Istorice Braşov este singurul festival şi salon BD cu tematică istorică din România. Produs de Asociaţia Forums alături de Muzeul Judeţean de Istorie Braşov, festivalul le propune artiştilor participanţi un portofoliu de 100 de teme istorice, sub conceptul ,,Europa 100”.„Festivalul de Benzi Desenate Istorice Braşov 2019 îşi propune un demers cultural inovator, păstrând ambiţia de a transforma istoria recentă a Europei în tematică de BD. Oportunităţile deschise de o prima ediţie în 2018 şi succesul tematicii acesteia – România 100 reprezintă punctul de plecare pentru realizarea ediţiei 2019.Șansa oferită de cronologia istorică este reprezentată de Centenarul Europei interbelice – Centenarul deschiderii Conferinţei de Pace de la Paris (18 ianuarie 1919), moment istoric care a consfinţit, prin tratatele de pace semnate la finalul conferinţei, frontierele noii Europe după terminarea Primului Război Mondial. În plus, oportunitatea abordării istoriei Europei din perioada 1919 – 2019 este considerată deosebit de necesară, în contextul crizei actuale a Uniunii Europene, confruntată cu ascensiunea populismelor şi a tendinţelor de încălcare a principiilor democratice”, au precizat iniţiatorii.Înscrierile se fac exclusiv în format electronic pe adresa salonbdbrasov@gmail.com până în 15 august 2019 (inclusiv), iar doritorii trebuie să trimită lucrarea în format A3 – (copie) planşă/e, rezoluţie de minim 300 dpi pentru a fi printată pe format A2), o scrisoare justificativă care să conţină informaţii suplimentare despre lucrare (motivul alegerii subiectului, informaţii istorice inedite, surse documentare folosite, dacă lucrarea a mai fost sau nu publicată sau dacă face parte dintr-o lucrare publicată anterior/ în curs de publicare), o scurtă biografie profesională (studii, expoziţii, link-uri către/imagini pentru lucrările proprii etc.).Până în 10 septembrie 2019, curatorul proiectului şi organizatorii Festivalului vor selecta lucrările pentru organizarea expoziţiei şi realizarea catalogului. Cei 5 artişti premiaţi vor primi un onorariu de 1.000 lei brut şi vor avea cheltuielile de deplasare la Festival asigurate (transport, cazare şi masă).Proiectul festivalului este cofinanţat de Consiliul Judeţean Braşov, finanţat din bugetul municipiului Braşov şi cofinanţat de Administraţia Fondului Cultural Naţional.Salonul de anul trecut, „România 100 de benzi desenate” Braşov, ediţia 2018 a fost nominalizat la Premiile AFCN, categoria „Proiecte dedicate Centenarului” şi a fost declarat Proiectul Cultural al Anului 2018 în Braşov.- 1919, Conferinţa de Pace de la Paris şi Arthur Eddington care a demonstrat corectitudinea Teoriei Generale a Relativităţii a lui Albert Einstein;- 1941, invadarea Uniunii Sovietice şi designerul de modă Coco Chanel, care a lansat primul parfum „Chanel No. 5”;- 1951, Stalin proclamă că Uniunea Sovietică deţine bomba atomică;- 1957, U.R.S.S. lansează Sputnik I, primul satelit artificial al Pământului;- 1961, la clubul „Cavern” din Liverpool a avut loc prima apariţie publică a trupei ,,Beatles”;- 1968, trupe din Pactul de la Varşovia, conduse de trupele sovietice, au invadat Cehoslovacia;- 1979, prima vizită a unui Papă într-o ţară comunistă, Papa Ioan Paul al II-lea în Polonia, ţara sa natală;- 1981, Papa Ioan Paul al II-lea a fost împuşcat şi rănit de Mehmet Ali Agca, un militant ultranaţionalist turc;- 1986, accidentul de la centrala nucleară sovietică de la Cernobîl;- 1999, NATO atacă Iugoslavia;- 2008, Large Hadron Collide, cel mai mare accelerator de particule din lume, a fost pornit la Geneva, fiind cel mai mare experiment ştiinţific al Omenirii.- 2016 (23 iunie), are loc Referendumul Brexit, prin care Marea Britanie votează pentru părăsirea Uniunii Europene.