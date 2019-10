Eugen Ovidiu Chirovici, cetăţean de onoare al Făgăraşului

Descriere foto: Eugen Ovidiu Chirovici, a primit titlul de „Cetăţean de onoare al Făgăraşului”; Sursa:SaluFagaras.ro



Consiliul Local Făgăraş a aprobat, săptămâna trecută, acordarea titlului de cetăţean de onoare al oraşului lui Eugen Ovidiu Chirovici, scriitor cu origini făgărăşene.



„Vreau să vă spun că am locuit peste 20 de ani la Bucureşti, am locuit alţi 5 ani în Anglia, la Londra şi la Redding, apoi alţi 3 ani la Bruxelles în Belgia, iar de 1 an de zile locuiesc la Florenţa în Italia, dar întotdeauna în toţi aceşti ani, când am spus «acasă», m-am referit la Făgăraş.



Dacă am avut şansa în viaţă să realizez câte ceva în domeniile în care am activat, cum ar fi gazetăria sau literatura, cred că datorez în mare măsură tot ceea ce am făcut acestui oraş, educaţiei pe care am primit-o şi aş aminti aici Liceul Radu Negru, unde am avut nişte profesori foarte buni şi nişte colegi extraordinari cu care am rămas prieteni.



Nu tratez gestul de azi în mod formal, sunt realmente emoţionat şi recunoscător şi nu-l consider un privilegiu, ci o obligaţie”, a spus Chirovici la primirea titlului.



Propunerea a venit din partea primarului din Făgăraş, Gheorghe Sucaciu.

Eugen Ovidiu Chirovici s-a născut în urmă cu 55 de ani la Făgăraș și este considerat unul dintre cei mai traduși scriitori născuți în România.



Deși a publicat încă dinaninte de Revoluție, Eugen Ovidiu Chirovici este absolvent al Academiei de Studii Economice din București în 1988 și a lucrat timp de doi ani ca economist în orașul său natal.



„Cartea Oglinzilor”, scrisă în limba engleză, este un thriller psihologic ce are loc în Statele Unite, și care a trezit un mare interes în întreaga lume, fiind tradus în treizeci și nouă de limbi și vândut până în prezent în peste șase sute de mii de exemplare.



A primit Marele Premiu pentru Jurnalism (1999), Premiul Pamfil Șeicaru (2000), Medalia de Aur a Centrului Ecumenic Internațional (2000),



Premiul pentru Jurnalism al ANSVM (2002). În 2002 a fost decorat de Președintele Romaniei cu Ordinul „Steaua Romaniei”.



Eugen Ovidiu Chirovici deține trei titluri de Doctor Honoris Causa la Universitatea Bioterra, Bucuresti, Universitatea Aurel Vlaicu Arad și Universitatea Oradea, este membru de onoare al Academiei Oamenilor de Știință din România din anul 2007 și membru al Clubului de la Berna. I-a fost decernată, în 2009, distincția „Kent Medallion” de către Alteța Sa Regală Ducele de Kent.