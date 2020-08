„Eu te iubesc, romanţă!”, la Opera Braşov

„Eu te iubesc, romanţă!" este spectacolul oferit braşovenilor sâmbătă, 8 august, de la ora 19:00, în Grădina de Vară a Operei Braşov. Spectacolul omagial stă sub semnul creaţiei lui Dan Mizrahy



Şi în această săptămână, Opera Braşov s-a pregătit pentru iubitorii muzicii.





„Eu te iubesc, romanţă!” este spectacolul oferit braşovenilor sâmbătă, 8 august 2020, de la ora 19:00, în Grădina de Vară a Operei Braşov.



Spectacolul stă sub semnul creaţiei lui Dan Mizrahy şi se constituie, totodată, într-unul omagial, la împlinirea a zece ani de la trecerea la cele veşnice a pianistului şi compozitorului.





Lucrările sale de referinţă, împreună cu alte romanţe binecunoscute, vor fi interpretate de soliştii Operei Braşov:

Maria Catrina, Nicoleta Chirilă, Anda Pop, Cristina Radu, Sonia Hazarian, Asineta Răducan, Cristina Roșu, Lorand Cristian, Valentin Marele, acompaniați la pian de Sena Ducariu.



Prezentarea va fi făcută de baritonul Lorand Cristian, cel care a făcut să renască la Braşov romanţa, acest gen muzical atât de îndrăgit. De altfel, el este câştigătorul Marelui Trofeu „Crizantema de Aur” – Târgovişte, în anul 1989, când l-a cunoscut pe Dan Mizrahy, care, alături de soția acestuia, Cecilia Mizrahy, profesoară de canto, i-au schimbat destinul, îndrumându-i primii pași în studiul muzicii. Și soprana Anda Pop l-a cunoscut îndeaproape pe maestrul Dan Mizrahy, în anii studenției la Universitatea de Muzică din București, când au pregătit un concert Gershwin, și a rămas impresionată de exigența profesională, dar și de marea generozitate a artistului.



„În marea mea dragoste pentru muzică, în respectul îndreptat către arta sunetelor, aș avea senzația că mint dacă aș afirma că «am slujit muzica». Parte componentă a spiritului meu, m-am slujit de acest dar al naturii - muzica. Am trudit să învăț muzica, să înțeleg muzica și legile ei, s-o profesez. Cu dragoste, cu dăruire, cu muncă, cu foarte multă muncă și, desigur, pasiune!”, mărturisește Dan Mizrahy în cartea sa, intitulată „Așa a fost”.



Scenografia este semnată de Rodica Garștea. Regie scenă: Dan Antipa.









Preţul unui bilet este de 15 lei, iar la toate evenimentele care au loc la Opera Braşov purtarea măştii este obligatorie.



Biletele se pun în vânzare cu două ore înainte de eveniment, la sediul Operei Brașov, str. Bisericii Române nr. 51. Informații se pot obține la telefon: 0268/419.380.



La evenimentele ce se desfășoară în curtea Operei Brașov, accesul spectatorilor va fi permis numai după ce va fi efectuată măsurarea temperaturii. Purtarea măștii este obligatorie! Scaunele vor fi așezate la distanța minimă obligatorie de 1,5 m. Spectatorii sunt rugați în cazul în care prezintă simptome de infecție respiratorie, să rămână acasă pentru a nu se pune în pericol nici pe ei și nici pe ceilalți participanți la eveniment.



În caz de vreme nefavorabilă, evenimentul se amână pentru date ulterioare.