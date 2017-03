„Eu şi Săcele”, o idee inedită a liceenilor săceleni de promovare a municipiului lor

Descriere foto: „Eu şi Săcele” - Ziua Tineretului Săcelean; Sursa: adevarul.ro



Liceenii vor sărbători Ziua Tineretului Săcelean.



Pe 24 martie 2017, elevii din cele trei licee din Săcele – Liceul Tehnologic „Victor Jinga”, Liceul Teoretic „George Moroianu” şi Liceul Teoretic „Zajzoni Rab Istvan”, vor marca Ziua Tineretului Săcelean, printr-o idee concretizată în sloganul „Eu şi Săcele”.



„Pentru că în Săcele trăiesc peste 9000 de copii şi tineri, pentru că peste 4000 dintre ei învaţă în şcolile şi liceele din Săcele, pentru că este o zonă cu istorie, pentru că este o zonă cu natură, pentru că Săcele este oraşul nostru, ne-am hotărât să facem un Festival al Tineretului Săcelean. Acesta va avea loc în luna iunie, în ultima săptămână de şcoală. Şi cum până în vară nu mai aveam răbdare, lansăm ideea noastră «Eu şi Săcele» printr-o Zi a Tineretului. Scopul evenimentului este de a promova apartenenţa tinerilor la comunitatea săceleană. Din acest motiv am ales ca evenimentul să se numească «Eu şi Săcele» ”, argumentează tinerii.



În acest sens, vineri, 24 martie 2017, vor avea loc simultan în cele trei licee, expoziţii de portrete şi mărturii, flashmob, jocuri de echipă şi un concert cu artişti/elevi locali, scurtmetraje cu şi despre tineri.



Spre finalul zilei, întreaga comunitate este invitată la un concert cu artişti locali şi o petrecere pentru toţi voluntarii, evenimente care se vor desfăşura în sala de sport a Liceului Teoretic „Zajzoni Rab Istvan”.



O expoziţie de portrete şi mărturii a elevilor voluntari din cadrul asociaţiei CAN, a fost deja vernisată din 23 martie, la liceul „George Moroianu” şi va putea fi admirată până în 31 martie 2017.



Manifestările sunt organizate la iniţiativa Primăriei Municipiului Săcele, în colaborare cu voluntarii asociaţiei CAN – programul „Multimedia – Pregătire pentru Viaţă”.