Etapă fără surprize în Liga a IV-a

Echipele din prima parte a clasamentului au învins fără prea mari probleme în runda a noua din Liga a 4-a, în urma căreia au fost operate doar două modificări în clasament.Astfel, Inter Tărlungeni, cu o victorie pe teren propriu cu Voința Hurez, a devansat Interul din Cristian, iar Aripile Brașov, care s-a impus la Voila, a trecut pe poziția a noua, chiar în dauna adversarului direct.Primele două clasate, AS SR Brașov și Precizia Săcele, s-au distrat în deplasările pe care le-au avut, 8-1 la Berivoi, respectiv 7-1 la Homorod.Lider al clasamentului, echipa suporterilor stegari s-a impus fără probleme, golurile fiind înscrise de Horia Popa (x2), Damian Alin (x2), Alex Vîrlan, Claudiu Ionut Fânariu, Alex Oprea şi Dragoș Dumitraș.

A.S. Cetatea Homorod - A.S. F.C. Precizia Săcele 1-7



A.S. Olimpic Voila - A.S. Aripile Braşov 1-2

ACSM Codlea - Chimia Orasul Victoria 4-0

C.S. Inter Cristian - A.S.C.Olimpic Zărneşti 0-2

A.S. Inter Tărlungeni - A.C.S. Vointa Hurez 2-0

A.F.C.S. Carpaţi Berivoi - AS SR Braşov 1-8

A.C.S. Coltea 1920 Braşov - A.S. Prietenii Rupea 9-4

A.C.S. Steagu Roşu Braşov - A.S. Avântul Dumbrăviţa 5-2



Clasamentul Ligii a IV-a:



1. AS SR Brașov 25p



2. Precizia Săcele 23p



3. Olimpic Zărneşti 21p



4. ACSM Codlea 21p



5. ACS Colțea 1920 Brașov 20p



6. ACS Steagu Roșu Brașov 15p



7. Inter Tarlungeni 15p



8. Inter Cristian 13p



9. Chimia Orașul Victoria 12p



10. Aripile Brașov 10p



11. Olimpic Voila 9p



12. Avântul Dumbrăvița 7p



13. Carpaţi Berivoi 7p



14. Prietenii Rupea 6p



15. Cetatea Homorod 6p



16. Voința Hurez 0p