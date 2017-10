Etapă din Campionatul Național de Enduro Cross, la Râșnov

Descriere foto: Sursa: Youtube

Sâmbătă, 21 octombrie, se va desfășura la Râșnov etapa a VI-a a Campionatului Național de Enduro Cross, pe traseul amenajat pe dealul Dumbrava Mică, la ieșirea spre Predeal.



Traseul în formă de circuit are o lungime de circa 7 kilometri și prezintă obstacole natural, atât în urcare, cât și în coborâre, cu diferite grade de dificultate.



Sunt admise la start orice motociclete de enduro sau de motocross, ATV-uri şi QUAD-uri. Toți concurenții iau startul în același timp și efectuează un număr maxim de tururi în timpul stabilit.



Startul competiției va avea loc la ora 11, când se estimează că se vor afla la Râșnov aproximativ 40 de raideri din țară, aceștia urmând a se întrece la mai multe categorii.



Campionatul Național de Enduro Cross este un eveniment organizat de Clubul Auto Crono, sub tutela Federației Române de Motociclism, și este susținut de Primăria Râșnov.