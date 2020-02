Este oficial: a fost declarată epidemie de GRIPĂ în România

Descriere foto: Ministerul Sănătăţii a declarat epidemie de gripă în România, având în vedere numărul crescut al cazurilor de gripă şi infecţii respiratorii din ultima săptămână; Sursa: realitatea.net; stirileprotv.ro



Ministerul Sănătăţii a declarat epidemie de gripă în România, având în vedere numărul crescut al cazurilor de gripă şi infecţii respiratorii din ultima săptămână.



Potrivit Centrului Național de supraveghere și control al bolilor transmisibile, în săptămâna 27 ianuarie 2020 –02 februarie 2020, s-a înregistrat o creștere foarte mare (de peste 99%) a numărului de îmbolnăviri față de nivelul așteptat (media aritmetica a numărului de cazuri raportate în trei săptămâni anterioare), activitatea gripală a evoluat cu intensitate înaltă, cu extindere națională, raportându-se un număr aproape dublu de gripe clinice comparativ cu săptămâna precedentă, iar rata pozitivității pentru virus gripal la cazurile testate a fost peste 60%. În consecință, s-a concluzionat că gripa evoluează epidemic.



Au fost raportate la nivel național 7022 cazuri de gripă clinică, răspândite pe întreg teritoriul țării, un numar aproape dublu față de cele raportate în săptămâna precedentă (3645) și față de cele raportate în aceeași săptămână a anului precedent S 05/2019 (3455 cazuri).



La nivel național, numărul total de cazuri de infecții respiratorii acute (gripă clinică, IACRS și pneumonii) a fost de 171.081, cu 17.5% mai mare comparativ cu cel înregistrat în aceeași săptămână a sezonului precedent (145.622) și cu 66.1% mai mare comparativ cu cel din săptămâna anterioară (102.981).



Au fost raportate 38 de cazuri de Infecții Respiratorii Acute Severe (SARI), cu 23 mai multe (de 2,5 ori mai multe) față de săptămâna precedentă și cu 42 mai puține (de 2 ori mai puține) față de aceeași perioadă a sezonului precedent.



De la începutul sezonului 2019-2020 au fost înregistrate 18 decese confirmate cu virus gripal.





Tot mai multe decese din cauza nevaccinării împotriva gripei!



Ultimele două persoane care au decedat din cauza gripei sunt un copil de un an şi jumătate din Neamț, și o femeie de 49 de ani, din Mureș. Acestea erau nevaccinate antigripal. În ambele cazuri, s-a confirmat infectarea cu virus gripal tip A, subtip (H1)pdm09.



Ambii aveau condiţii medicale preexistente şi nu fuseseră vaccinaţi antigripal.



Medicii ne dau de înțeles că vaccinarea împotriva gripei trebuie făcută anual, din cauză că virusul își schimbă structura tot anual.



„Vaccinul gripal se administrează anual pentru că virusul gripal îşi modifică în fiecare an structura şi devine «imun» şi astfel nu este afectat de anticorpii produşi în sezonul precedent. Nici anticorpii, la rândul lor, nu sunt foarte persistenţi. Şi atunci trebuie să repeţi vaccinarea anual”, afirmă prof. dr. Alexandru Rafila.



Potrivit INSP, aplicarea pe scară largă a programelor de imunizare de-a lungul ultimilor 30 de ani a determinat o reducere semnificativă a bolilor prevenibile prin vaccinare şi a deceselor cauzate de acestea.





Cum ne protejăm împotriva gripei?



Având în vedere că epidemia de gripă a luat amploare, trebuie să fim tot mai precauți cu starea noastră de sănătate.



Ministerul Sănătăţii reaminteşte că măsurile de igienă personală - spălarea cu apă şi săpun a mâinilor, folosirea batistelor pentru strănut sau tuse, respectarea unui regim de viaţă sănătos - alimentaţie bazată pe legume şi fructe, odihnă şi mişcare - sunt „esenţiale” pentru prevenirea îmbolnăvirilor prin afecţiuni respiratorii şi în special, prin gripă.



De asemenea, se recomandă evitarea automedicaţiei şi consultarea medicului de familie pentru simptome care sugerează gripa.



Iată câteva metode prin care ne putem feri de gripa severă:



- băuturi fierbinți - beţi cât mai multe lichide, mai ales ceai fierbintre şi apă fierbinte cu lămâie şi miere



- supe fierbinți - supa de pui conţine anumite proprietăţi antiinflamatorii şi facilitează trecerea mucusului la nivelul nasului



- o lingură de miere - dacă aveți probleme cu somnul pe timpul nopţii din cauza acceselor de tuse, încercaţi să combateţi acest lucru cu o lingură de miere



- menţineţi-vă ţesuturile nazale bine hidratate - folosiţi o soluţie nazală salină sub formă de picături pentru a evita să aveţi un nas încărcat şi pentru a menţine ţesuturile nazale bine hidratate.







Să nu confundăm gripa cu răceala!





Gripa este mai puternică decât răceala și în unele cazuri, poate duce la afecțiuni mai grave precum pneumonia.



Gripa are ca simptome febră ridicată, de 39-40 de grade Celsius, care se instalează brusc, tuse seacă, dureri musculare și senzația de oboseală puternică.



În cazul gripei, este recomandat un consult medical și în niciun caz nu ar trebui tratată „după ureche”. Dacă ai și frisoane și febră, iar aceste simptome persistă mai mult de 72 de ore, mergi, de asemenea, la medic.



Răceala este cea mai comună infecţie virală. Deşi apare cu precădere în sezonul rece, odată cu răcirea vremii, este foarte posibil să contactezi virusul chiar şi în toiul verii.



Odată contactat virusul, simptomele răcelii încep să se manifeste gradual.



Iată doar câteva dintre cele mai comune simptome ale răcelii:

- dureri în gât,

- stare de oboseală,

- strănuturi,

- congestie nazală.



Care sunt cele mai predispuse persoane la gripă?



Vârstnicii sunt persoanele cele mai afectate de gripă. Peste 90% din cazurile în care gripa sau pneumonia duc la deces apar la ei. Boala survine și în cazul persoanelor cu o imunitate scăzută, în această categorie fiind incluse și persoanele obeze, copiii mici şi persoanele cu vârsta peste 65 de ani, cei cu afecţiuni cronice, ca hepatita, ciroza, diabetul zaharat, SIDA, boli obstructive cronice.



Autorităţile sanitare anunţă că dozele de vaccin achiziţionate suplimentar vor ajunge la medicii de familie săptămâna viitoare, astfel că, cine nu s-a vaccinat antigripa o poate face.



În această perioadă este recomandată limitarea accesului vizitatorilor în spitale, în special în secţiile cu risc. De asemenea, trebuie realizat triajul epidemiologic zilnic pentru personalul medico-sanitar şi auxiliar, cu scoaterea temporară din colectivitate a celor depistaţi cu simptomatologie respiratorie, purtarea echipamentului de protecţie adecvat - măşti, mănuşi, halate - de către vizitatori şi personalul medical, purtarea măştii de către pacienţi în UPU, pe traseul de la UPU la salon şi când părăseşte salonul de izolare/grupare.



Ministerul Sănătăţii solicită unităţilor sanitare care internează cazuri de infecţii respiratorii acute refacerea urgentă a stocurilor de antivirale, refacerea urgentă a stocurilor de echipament de protecţie şi utilizarea corespunzătoare a acestuia, refacerea urgentă a stocurilor de săpun lichid, prosoape de hârtie, antiseptice şi dezinfectante pentru o igienă riguroasă a mâinilor şi a suprafeţelor, respectarea protocoalelor de management al cazului de gripă, inclusiv severă, al contacţilor şi al focarelor, precum şi instituirea terapiei antivirale imediat după internare tuturor pacienţilor care prezintă tablou clinic compatibil cu gripa, fără a aştepta rezultatul de laborator.



Preşedintele Societăţii Române de Microbiologie, Alexandru Rafila, a declarat că trendul crescător al îmbolnăvirilor de gripă se va păstra şi în săptămânile viitoare şi a susţinut că acest lucru nu este unul neaşteptat, având în vedere acoperirea vaccinală scăzută.



El a subliniat că, în acest context, sunt importante măsurile de protecţie individuală.



„Să sperăm că nu vom avea un sezon gripal prelungit, dar, în principiu, toţi cei care nu sunt vaccinaţi sunt receptivi la a fi infectaţi de gripă şi atunci sunt importante măsurile de protecţie individuală - strănut, tuse, spălat pe mâini şi, eventual, utilizarea unei măşti de protecţie în situaţia în care venim în contact cu o persoană bolnavă de gripă; de asemenea, izolarea la domiciliu pentru cazurile medii sau uşoare sau izolarea în spital în cazul în care acest lucru presupune că persoana are o formă gravă de infecţie gripală”, a exemplificat preşedintele Societăţii Române de Microbiologie.



„Discutăm nu doar despre un singur virus. Există patru tipuri de virusuri gripale care circulă simultan. Am observat că multe dintre formele grave la copii au fost produse de virusurile de tip B. Rămâne să tragem o concluzie la sfârşitul sezonului, când vedem care este numărul final de îmbolnăviri. Probabil că ele sunt mult mai multe decât cele care se raportează...” a mai spus Alexandru Rafila.