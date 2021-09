"Este necesară o regândire a acestor diguri și un proiect de înălțare a lor", a declarat primarul Brașovului Allen Coliban, în urma ruperii digului din cartierul Stupini

"Este necesară o regândire a acestor diguri și un proiect de înălțare a lor", a declarat primarul Brașovului Allen Coliban, în urma ruperii digului din cartierul Stupini.







Ploile extrem de puternice au inundat gospodăriile și străzile din Stupini, iar pompierii au intervenit cu motopompele aflate în dotarea ISU, dar și cu cele aflate în dotarea SGA, motopompe de mare capacitate, pentru a scoate apa din zona locuită. Coliban spune că La aceste utilaje am contribuit și noi, Primăria Brașov, cu trei motopompe din dotarea Serviciului Voluntar pentru Situații de Urgență și am făcut un apel și către structuri din județ, care să suplimenteze tehnologia disponibilă. Am avut și suportul pompierilor voluntari din Cobor, cu două motopompe.







În total 143 de gospodării au fost afectate, 78 de anexe gospodărești, inclusiv beciuri, 14 obiective economice, 1,8 km de străzi și 32 de fântâni.





Edilul a declarat că digul nu a fost proiectat să suporte asemenea capacități de apă: "Pe termen scurt vorbim de felul în care este întreținută albia râului și decolmatarea, inclusiv eliminarea vegetației din albie și am primit asigurări din partea autorităților, care au atribuții în acest domeniu din partea SGA Brașov, că în zilele următoare va veni un utilaj de mare capacitate de la Sibiu care să se ocupe de albia pârâului Ghimbășel. Urmează să vorbim despre despăgubiri și despre modul în care vom oferi susținere concretă de la caz la caz."